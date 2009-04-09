3593 тюменские семья улучшили свои жилищные условия за прошедшие два года

Депутат отметил, что на реализацию мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам на улучшение жилищных условий в 2007 году из областного бюджета были выделены средства в сумме 1149064 тысяч рублей, а в 2008 году - 1826484 тысяч рублей. В 2008 году субсидии предоставлены 76 гражданам на общую сумму 52494 тысяч рублей, а общая площадь построенного или приобретенного тюменцами жилья составила 5,677 тыс. кв. м жилья.