3593 тюменские семья улучшили свои жилищные условия за прошедшие два года

Депутат отметил, что на реализацию мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам на улучшение жилищных условий в 2007 году из областного бюджета были выделены средства в сумме 1149064 тысяч рублей, а в 2008 году - 1826484 тысяч рублей. В 2008 году субсидии предоставлены 76 гражданам на общую сумму 52494 тысяч рублей, а общая площадь построенного или приобретенного тюменцами жилья составила 5,677 тыс. кв. м жилья.
Владимир Столяров подчеркнул, что органами исполнительной власти Тюменской области особое внимание уделялось государственной поддержке молодых семей.
В 2007 году из областного бюджета субсидии на строительство (приобретение) жилья предоставлены 1442 молодым семьям на общую сумму 676494 тысячи рублей. Количество молодых семей, которым были предоставлены субсидии на строительство (приобретение) жилья, в 2008 году составило 1493 семьи, а общая сумма выделенных средств областного бюджета - 1421824 тысячи рублей.
Добавим, что в 2008 году молодыми семьями приобретено и построено жилья на 7,9 тыс. кв. м больше, чем в 2007 году.