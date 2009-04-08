Запущен самый мощный суперкомпьютер Сибири

Кластер, основанный на платформе Intel Xeon 5450, увеличил производительность местного суперкомпьютера до 6 терафлопс, что делает последний самым мощным в Сибири.
Запуск кластера провел губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский 8 апреля. Первой задачей суперкомпьютера станет расчет клеточно-автоматной модели формирования кумулятивной струи с облицовкой из нанокристаллического порошка вольфрама.
Улучшенный суперкомпьютер занимает 25 место по вычислительной мощности в рейтинге лучших 50 суперкомпьютеров СНГ. До конца года его мощность удвоят, к концу 2010 года она будет доведена до 30 терафлопс. В долгосрочной перспективе производительность вырастет до 100 терафлопс. Стоимость нового кластера не сообщается.
Стоит отметить, что 6 терафлопс - сравнительно небольшая производительность для суперкомпьютера. Так, корпорация AMD еще в 2008 году выпустила предназначенное специально для вычислений решение FireStream 9250 стоимостью менее тысячи долларов с производительностью свыше одного терафлопса. Технически возможно объединить четыре FireStream 9250, достигнув производительности примерно в пять терафлопс.
Конкурент AMD, корпорация Nvidia, с конца 2008 года выпускает так называемые персональные компьютеры, в которых для вычислений используются решения Tesla. Стоимость такого компьютера, обладающего производительностью в два терафлопс, составляет около 10 тысяч долларов.
В качестве бюджетного решения для создания производительного суперкомпьютера также иногда используются игровые консоли Sony PlayStation 3, обладающие большой вычислительной мощностью и стоящие в США около четырехсот долларов. Так, известна система из 336 приставок, общая производительность которой составила 53 терафлопс.