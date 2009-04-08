Запущен самый мощный суперкомпьютер Сибири

Улучшенный суперкомпьютер занимает 25 место по вычислительной мощности в рейтинге лучших 50 суперкомпьютеров СНГ. До конца года его мощность удвоят, к концу 2010 года она будет доведена до 30 терафлопс. В долгосрочной перспективе производительность вырастет до 100 терафлопс. Стоимость нового кластера не сообщается.