В Тюмени прошла конференция, посвященная эксплуатации транспортно-технологических машин

Организатором конференции является кафедра "Эксплуатация транспортно-технологических машин". Как отметил заведующий кафедрой, профессор Николай Захаров, форум проводится в девятый раз. Традиционно к началу конференции издается сборник научных трудов, куда попадают новейшие разработки молодых и опытных ученых. В этом году статьи подготовили представители вузов Оренбурга, Новосибирска, Челябинска, Санкт - Петербурга, Красноярска, Томска, Якутска, Хакасии, Владимира, Саратова, Кемерово, есть и зарубежные работы, в частности, из Израиля.
Открыл конференцию директор института транспорта ТюмГНГУ Владимир Бауэр:
"Как только возник первый автомобиль, так сразу начались проблемы, в первую очередь, связанные с организацией и безопасностью дорожного движения и с качеством дорог. Транспортные проблемы на каждом новом технологическом витке повторяются с новой силой - появляются усовершенствованные системы в автомобилях, приборы учета и контроля. Для нас – автомобилистов работа всегда будет! Хочется пожелать всем участникам конференции свежих идей, которые должны воплотиться на производстве. Но самое главное в кризисное время, чтобы эти идеи, научные разработки более коротким путем превращались в денежные знаки, чтобы вас сопровождало и финансовое благополучие."
Основоположник автомобильной науки в Тюменской области, профессор Леонид Резник также приветствовал участников собрания. По его словам, приятно, что в зале много молодежи. Леонид Григорьевич призвал молодых аспирантов не обижаться на критику, по его мнению, для начинающих критика - это повод подняться на ступень выше.
Всего прозвучало 15 докладов, все они узкоспециального значения. Многие работы посвящены проблемам эксплуатации машин в условиях низких температур, топливным и экологическим вопросам транспорта. Все участники получили в подарок свежий научный сборник "Проблемы эксплуатации и обслуживания транспортно-технологических машин".