В Тюмени прошла конференция, посвященная эксплуатации транспортно-технологических машин

"Как только возник первый автомобиль, так сразу начались проблемы, в первую очередь, связанные с организацией и безопасностью дорожного движения и с качеством дорог. Транспортные проблемы на каждом новом технологическом витке повторяются с новой силой - появляются усовершенствованные системы в автомобилях, приборы учета и контроля. Для нас – автомобилистов работа всегда будет! Хочется пожелать всем участникам конференции свежих идей, которые должны воплотиться на производстве. Но самое главное в кризисное время, чтобы эти идеи, научные разработки более коротким путем превращались в денежные знаки, чтобы вас сопровождало и финансовое благополучие."