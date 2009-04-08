В США представлена редчайшая рукопись второго тома "Мертвых душ"

Известно, что полную беловую рукопись второго тома "Мертвых душ" Гоголь сжег. По словам Абдуллаева, в последние годы жизни писатель редко писал своей рукой и часто диктовал писарям. "Именно по этой причине в имеющейся у меня книге четыре или даже пять почерков, принадлежащих разным людям, но не Гоголю, что вызывает большой научный интерес", - отметил он.