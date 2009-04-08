В США представлена редчайшая рукопись второго тома "Мертвых душ"

Как рассказал Абдуллаев, которому принадлежит раритет, согласно заключению экспертов Российской национальной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, "данная рукопись имеет большое историко-культурное значение".
"При этом эксперты Лаборатории консервации и реставрации документов Российской академии наук установили, что состав бумаги и чернил свидетельствует о том, что изготовление данной рукописной книги можно отнести к середине XIX века", - рассказал Абдуллаев.
Бизнесмен сообщил также, что "эта рукопись дважды проходила экспертизу в России - в 1998 и 2001 годах". Кроме того, в 2003 году ее историческую ценность подтвердили специалисты аукционного дома Christie's.
Известно, что полную беловую рукопись второго тома "Мертвых душ" Гоголь сжег. По словам Абдуллаева, в последние годы жизни писатель редко писал своей рукой и часто диктовал писарям. "Именно по этой причине в имеющейся у меня книге четыре или даже пять почерков, принадлежащих разным людям, но не Гоголю, что вызывает большой научный интерес", - отметил он.
"Рукопись содержит 163 листа, 315 страниц. Она в картонном переплете с кожаным корешком, украшенным золотым тиснением. На корешке тиснение золотом "Мертвые души II", - сказал Абдуллаев. По его словам, "в этой рукописи установлены лексические и стилистические разночтения c вышедшими в России и СССР академическими изданиями второго тома "Мертвых душ", и это свидетельствует о том, что она сделана не с печатного издания".
Отвечая на вопрос, почему он решил обнародовать наличие у него уникальной книги именно сейчас, владелец раритета сказал, что приурочил это к 200-летию со дня рождения писателя.