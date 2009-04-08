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В США представлена редчайшая рукопись второго тома "Мертвых душ"

8 апреля 2009, 15:26
Бизнесмен из штата Флорида Тимур Абдуллаев представил редкое рукописное издание сохранившихся пяти первых глав второго тома поэмы Николая Гоголя "Мертвые души". Эта книга, по мнению экспертов, является самой полной рукописью знаменитого произведения.

Как рассказал Абдуллаев, которому принадлежит раритет, согласно заключению экспертов Российской национальной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, "данная рукопись имеет большое историко-культурное значение".

"При этом эксперты Лаборатории консервации и реставрации документов Российской академии наук установили, что состав бумаги и чернил свидетельствует о том, что изготовление данной рукописной книги можно отнести к середине XIX века", - рассказал Абдуллаев.

Бизнесмен сообщил также, что "эта рукопись дважды проходила экспертизу в России - в 1998 и 2001 годах". Кроме того, в 2003 году ее историческую ценность подтвердили специалисты аукционного дома Christie's.

Известно, что полную беловую рукопись второго тома "Мертвых душ" Гоголь сжег. По словам Абдуллаева, в последние годы жизни писатель редко писал своей рукой и часто диктовал писарям. "Именно по этой причине в имеющейся у меня книге четыре или даже пять почерков, принадлежащих разным людям, но не Гоголю, что вызывает большой научный интерес", - отметил он.

"Рукопись содержит 163 листа, 315 страниц. Она в картонном переплете с кожаным корешком, украшенным золотым тиснением. На корешке тиснение золотом "Мертвые души II", - сказал Абдуллаев. По его словам, "в этой рукописи установлены лексические и стилистические разночтения c вышедшими в России и СССР академическими изданиями второго тома "Мертвых душ", и это свидетельствует о том, что она сделана не с печатного издания".

Отвечая на вопрос, почему он решил обнародовать наличие у него уникальной книги именно сейчас, владелец раритета сказал, что приурочил это к 200-летию со дня рождения писателя.

#Новости#Литература#США#Таня#Культура
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