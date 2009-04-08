Строительная экспертиза в Тюмени

«Центр строительных экспертиз Урала» - это негосударственная экспертная организация. Организация имеет высококлассных специалистов строителей и лицензирована Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на осуществление обследований технического состояния зданий и сооружений.