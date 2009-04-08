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Строительная экспертиза в Тюмени

8 апреля 2009, 11:03
В Тюмени открылось представительство ООО «Центр строительных экспертиз Урала».
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Тюмень

В Тюмени открылось представительство ООО «Центр строительных экспертиз Урала».

«Центр строительных экспертиз Урала» - это негосударственная экспертная организация. Организация имеет высококлассных специалистов строителей и лицензирована Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на осуществление обследований технического состояния зданий и сооружений.

Строительные экспертизы проводятся на территории Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, Пермского края и других прилегающих областях.

Эксперты компании проводят строительные экспертизы и экспертизы сметной документации, обследуют здания и сооружения, а также предоставляют юридические услуги в сфере строительства.

Специалисты и эксперты СтройЭкспертУрал провели более 100 судебных экспертиз по определениям судом общей юрисдикции, а также арбитражных судов Свердловской, Челябинской, Тюменских области и Пермского края. Центр строительных экспертиз Урала является членом Торгово-Промышленной палаты России.

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16. Телефоны: факс +7 (343) 253-19-46, +7 (343) 253-19-47. Тюменская область, город Тюмень, ул. Малыгина, дом 14/2, тел. (3452) 53-34-64.

Лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ГС-5-01-26-0-6671214770-008922-1.

#Новости#Тюмень#Ксения#Экономика
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