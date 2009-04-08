Строительная экспертиза в Тюмени

В Тюмени открылось представительство ООО «Центр строительных экспертиз Урала».
«Центр строительных экспертиз Урала» - это негосударственная экспертная организация. Организация имеет высококлассных специалистов строителей и лицензирована Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на осуществление обследований технического состояния зданий и сооружений.
Строительные экспертизы проводятся на территории Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, Пермского края и других прилегающих областях.
Эксперты компании проводят строительные экспертизы и экспертизы сметной документации, обследуют здания и сооружения, а также предоставляют юридические услуги в сфере строительства.
Специалисты и эксперты СтройЭкспертУрал провели более 100 судебных экспертиз по определениям судом общей юрисдикции, а также арбитражных судов Свердловской, Челябинской, Тюменских области и Пермского края. Центр строительных экспертиз Урала является членом Торгово-Промышленной палаты России.
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16. Телефоны: факс +7 (343) 253-19-46, +7 (343) 253-19-47. Тюменская область, город Тюмень, ул. Малыгина, дом 14/2, тел. (3452) 53-34-64.
Лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ГС-5-01-26-0-6671214770-008922-1.