О пешеходах-нарушителях в России сообщат, "куда надо"

В частности, по словам Кирьянова, привлечь к ответственности пешехода-нарушителя сейчас весьма проблематично. «Например, инспектор останавливает водителя, который нарушил, у него есть документы, водительское удостоверения, а у пешехода - нет. Тогда нужно отвести его в отделение милиции, установить личность, а штраф минимален при таких вот затратах времени», - сказал генерал. «Вот что делать с такими пешеходами, может вы что посоветуете?» - спросил начальник ГАИ у журналистов. Представители СМИ сразу отреагировали на просьбу и начали наперебой предлагать способы борьбы с пешеходами-нарушителями, в частности, прозвучали предложения ужесточить наказания, повысив штраф в 10 раз - минимум до 1 тысячи рублей.