О пешеходах-нарушителях в России сообщат, "куда надо"

«Раньше мы в обязательном порядке сообщали о допущенных человеком нарушениях правил дорожного движения к нему на работу, по месту учебы. Это делалось для того, чтобы руководители принимали меры, проводили профилактические беседы», - сказал генерал на пресс-конференции. «Может, нам и сейчас стоит подумать на эту тему и вернутся к такой схеме работы», - отметил он.
Кирьянов выразил обеспокоенность высоким уровнем ДТП с участием пешеходов. «Посмотрите, сколько водителей не соблюдают правила, не пропускают пешеходов на «зебре», а сами пешеходы нередко перебегают дорогу в неположенном месте, - сказал генерал. - Однако и пешеходов можно понять, ведь большинство переходов не обустроены должным образом». Руководитель ГИБДД сообщил, что им было дано указание усилить надзор за дорожным движением вблизи пешеходных переходов. «Нами было проверено более 1 тысячи пешеходных переходов, выявлено большое количество нарушения. Написали представления, виновные будут привлечены к ответственности», - подчеркнул Кирьянов.
Он также призвал журналистов помочь ГИБДД в решении этой проблемы. «От вас очень много зависит и вы неоднократно помогали нам в работе по пропаганде безопасности дорожного движения, - подчеркнул Кирьянов, обращаясь к присутствующим на пресс-конференции журналистам. - В решении вопроса обеспечения безопасности пешеходов мы также рассчитываем на вашу поддержку».
В частности, по словам Кирьянова, привлечь к ответственности пешехода-нарушителя сейчас весьма проблематично. «Например, инспектор останавливает водителя, который нарушил, у него есть документы, водительское удостоверения, а у пешехода - нет. Тогда нужно отвести его в отделение милиции, установить личность, а штраф минимален при таких вот затратах времени», - сказал генерал. «Вот что делать с такими пешеходами, может вы что посоветуете?» - спросил начальник ГАИ у журналистов. Представители СМИ сразу отреагировали на просьбу и начали наперебой предлагать способы борьбы с пешеходами-нарушителями, в частности, прозвучали предложения ужесточить наказания, повысив штраф в 10 раз - минимум до 1 тысячи рублей.