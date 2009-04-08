Москвичи стали меньше любить Лужкова

При этом в 2003 году работой мэра были довольны 63 процента москвичей, в 2005-м – 54 процента, в 2007-м – 48 процентов. Наибольшей популярностью среди горожан Лужков обладал в 1998 году: тогда его деятельность одобряли 86 процентов жителей столицы.