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Москвичи стали меньше любить Лужкова

8 апреля 2009, 13:19
Данные соцопроса свидетельствуют, что 41 процент жителей Москвы довольны деятельностью мэра Юрия Лужкова. Неудовлетворительной ее считают 7 процентов опрошенных, средней – 49 процентов. Результаты опроса, проведенного "Левада-центром", сообщает "Интерфакс".

При этом в 2003 году работой мэра были довольны 63 процента москвичей, в 2005-м – 54 процента, в 2007-м – 48 процентов. Наибольшей популярностью среди горожан Лужков обладал в 1998 году: тогда его деятельность одобряли 86 процентов жителей столицы.

Больше других категорий опрошенных работу мэра одобряют женщины (42 процента), горожане старше 55 лет (44 процента) и москвичи со средним образованием (52 процента).

55 процентов столичных жителей выразили обеспокоенность резким ростом стоимости коммунальных услуг, 50 процентов – ценами на товары первой необходимости. Эти же поводы вызывали наибольшее беспокойство москвичей и в 2007 году, однако тогда их доля составляла 46 и 44 процентов соответственно.

41 процент опрошенных обеспокоен количеством "выходцев из южных республик" в Москве, 27 процентов – ростом безработицы (в 2007 году об этом заявили 6 процентов). По 20 процентов москвичей недовольны низкими заработками и плохим медицинским обслуживанием, 15 процентов пожаловались на коррупцию среди городских чиновников.

Претензий к работе городской администрации не нашлось лишь у двух процентов москвичей. В блиц-опросе участвовали 1600 человек.

#Новости#Москва#Таня#Политика
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