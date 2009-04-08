Москвичи стали меньше любить Лужкова

При этом в 2003 году работой мэра были довольны 63 процента москвичей, в 2005-м – 54 процента, в 2007-м – 48 процентов. Наибольшей популярностью среди горожан Лужков обладал в 1998 году: тогда его деятельность одобряли 86 процентов жителей столицы.
Больше других категорий опрошенных работу мэра одобряют женщины (42 процента), горожане старше 55 лет (44 процента) и москвичи со средним образованием (52 процента).
55 процентов столичных жителей выразили обеспокоенность резким ростом стоимости коммунальных услуг, 50 процентов – ценами на товары первой необходимости. Эти же поводы вызывали наибольшее беспокойство москвичей и в 2007 году, однако тогда их доля составляла 46 и 44 процентов соответственно.
41 процент опрошенных обеспокоен количеством "выходцев из южных республик" в Москве, 27 процентов – ростом безработицы (в 2007 году об этом заявили 6 процентов). По 20 процентов москвичей недовольны низкими заработками и плохим медицинским обслуживанием, 15 процентов пожаловались на коррупцию среди городских чиновников.
Претензий к работе городской администрации не нашлось лишь у двух процентов москвичей. В блиц-опросе участвовали 1600 человек.