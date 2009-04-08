Большая часть предприятий России не доживет до 2020 года

Ранее сообщалось, что по итогам января 2009 года промышленное производство в России сократилось на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом снижение показателя стало рекордным с 1994 года, когда падение промпроизводства составило 18 процентов. В феврале Росстат зафиксировал рост промышленного производства на 6,4 процента по сравнению с январем (без учета сезонного фактора) и снижение на 13,2 процента по сравнению с февралем 2008 года.