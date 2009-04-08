Большая часть предприятий России не доживет до 2020 года

По мнению Дворковича, в России необходимо создавать новые эффективные производства и технологии и перестать кредитовать неэффективные производства. "Иначе мы проиграем", - заявил Дворкович. Кроме того, по его словам, без модернизации производства у России "нет шансов сохранить темпы экономического роста".
Ранее премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Думе, заявил, что право на господдержку получат только те компании, которые проводят программы реструктуризации бизнеса и способны сами обслуживать свои долги. Премьер заявил, что если закрытие каких-либо предприятий неизбежно, то необходимо спасать не их собственников, а заботиться о работавших на этих предприятиях гражданах.
Напомним, что в декабре 2008 года правительство РФ утвердило список из трехсот системообразующих организаций, имеющих стратегическое значение, которые смогут рассчитывать господдержку в том или ином виде. В бюджете 2009 года на эти цели зарезервировано 625 миллиардов рублей: 300 миллиардов на госгарантии по кредитам и 325 миллиардов в качестве прямой помощи.
Ранее сообщалось, что по итогам января 2009 года промышленное производство в России сократилось на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом снижение показателя стало рекордным с 1994 года, когда падение промпроизводства составило 18 процентов. В феврале Росстат зафиксировал рост промышленного производства на 6,4 процента по сравнению с январем (без учета сезонного фактора) и снижение на 13,2 процента по сравнению с февралем 2008 года.
При этом сокращение российского ВВП в январе-марте текущего года составило семь процентов. Падение ВВП России вызвано мировым финансовым кризисом и падением спроса на основные экспортные товары страны. В Минэкономразвития подчеркивают, что на резком уменьшении ВВП сказались и внутренние факторы, в частности, недостаточная диверсификация экономики. В 2008 году ВВП страны вырос на 5,6 процента, а в текущем сократится на 2,2 процента.