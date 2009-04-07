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В Тюменской области молодой человек вышел из тюрьмы и убил сожителя своей матери

7 апреля 2009, 12:20
Тюменским межрайонным следственным отделом привлечён к уголовной ответственности 25-летний Виктор Щедров, обвиняемый в убийстве.

Как установлено следствием, в 2005 году Щедров за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителя своей матери был осуждён к двум годам лишения свободы. Освободившись из мест лишения свободы, Щедров вернулся домой, где стал вести асоциальный образ жизни.

Вечером 25 февраля 2009 года, находясь в доме по ул. Центральной села Борки Тюменского района, он вновь поссорился с 44-летним сожителем матери и решил его убить. С этой целью Щедров взял в кухне нож и нанёс им мужчине один удар в грудь, после чего вновь замахнулся, но был остановлен родственником и другом потерпевшего.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина в тот же день скончался от полученных повреждений в Областной больнице № 2 Тюмени.

Задержанный на месте происшествия Щедров по решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, был арестован.

Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

В настоящее время следователем проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление собранных доказательств.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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