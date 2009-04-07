В Тюменской области молодой человек вышел из тюрьмы и убил сожителя своей матери

Вечером 25 февраля 2009 года, находясь в доме по ул. Центральной села Борки Тюменского района, он вновь поссорился с 44-летним сожителем матери и решил его убить. С этой целью Щедров взял в кухне нож и нанёс им мужчине один удар в грудь, после чего вновь замахнулся, но был остановлен родственником и другом потерпевшего.