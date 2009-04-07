В Тюмени задержана 13-летняя школьница, «заминировавшая» свою школу

На собственном опыте недавно 13-летняя учащаяся школы № 27 города Тюмени убедилась в том, что не бывает преступлений без наказания. В январе 2009 года девочка, не выучив уроки, придумала, каким способом она может сорвать занятия: по дороге в школу позвонила по «02» и сообщила о заложенном взрывном устройстве.
Как и полагается в подобных случаях, в школу немедленно были направлены все заинтересованные службы. После эвакуации был проведен тщательный осмотр, и взрывное устройство, естественно, не было обнаружено. Зато всех учащихся отпустили по домам, и первоначальная цель школьницы была достигнута.
Сотрудники милиции, не раз сталкивающиеся с подобными «шутками» поняли, что это очередное ложное минирование и преступили к раскрытию преступления. Вскоре было установлено, что звонок был сделан по таксофону, расположенному возле одного из домов по улице Широтной. Однако раскрыть это преступление по горячим следам милиционерам не удалось, сообщает пресс-служба ГУВД области.
А семиклассница, уверовав в безнаказанность, спустя чуть меньше месяца, вновь «заминировала» родную школу. Правда на этот раз девочка отсидела два урока, на перемене добежала до того же таксофона, сделала звонок и вернулась в школу насладиться разыгранным «спектаклем».
Она и не подозревала, что сотрудники правоохранительных органов ни на день не прекращали поиски «взрывника», инспектора по делам несовершеннолетних провели огромную работу в этом направлении. И когда 27 марта на пороге дома семиклассницы появились милиционеры, той ничего не оставалось делать, как признаться в содеянном. Кстати, мама совсем не удивилась «выходке» дочери: как выяснилось позднее та сама после второго «минирования» рассказала ей правду.
Несмотря на то, что уголовное дело в отношении этой школьницы будет прекращено (за недостижением ею возраста, подлежащего привлечению к уголовной ответственности), полной и благополучной семье девочки придется заплатить немалый штраф по обоим фактам нарушения закона. Хотелось бы верить, что родители «шутницы» найдут время и правильные слова, чтобы объяснить любимой дочери, что, даже испытывая большие трудности в учебе, нельзя разрешать их подобным образом.
А остальным любителям «повеселиться» аналогичным способом следует знать, что заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий (ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации) наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.