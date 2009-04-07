В Тюмени задержана 13-летняя школьница, «заминировавшая» свою школу

Она и не подозревала, что сотрудники правоохранительных органов ни на день не прекращали поиски «взрывника», инспектора по делам несовершеннолетних провели огромную работу в этом направлении. И когда 27 марта на пороге дома семиклассницы появились милиционеры, той ничего не оставалось делать, как признаться в содеянном. Кстати, мама совсем не удивилась «выходке» дочери: как выяснилось позднее та сама после второго «минирования» рассказала ей правду.