В Австралии обнаружен настоящий "список Шиндлера"

Документ нашли среди научных трудов австралийца Томаса Кенилли, автора книги "Ковчег Шиндлера", по роману которого и был снят голливудский фильм "Список Шиндлера".
В найденном списке на тринадцати пожелтевших, истончившихся листках поименно упомянут 801 человек еврейской национальности. Он был отпечатан в последние дни войны - 18 апреля 1945 года. Оскаром Шиндлером, который нанимал на работу евреев, тем самым спасая их от неминуемой гибели. "Эти листки спасли 801 человека от газовой камеры, это невероятно трогательный исторический документ", - сказал куратор библиотеки Олвен Прайк.
Список Шиндлера лежал между рукописными заметками Томаса Кенилли и сделанными им вырезками из немецких газет. По словам Олвена Прайка, ни сотрудники библиотеки, ни книготорговец, у которого в 1996 г. были куплены эти материалы, не знали о том, что в бумагах затерялся знаменитый список.
Томас Кенилли получил этот документ без малого 30 лет назад в книжном магазине в Лос-Анджелесе из рук Леопольда Пфайферберга, который числится в списке под номером 173. Именно он убедил романиста написать удивительную историю Шиндлера и людей, которых он спас.
Действия семьи Шиндлеров были малоизвестны до 1993 г., когда фильм Стивена Спилберга вышел в свет. Эта черно-белая лента получила семь "Оскаров", в том числе за лучшую картину, лучшую режиссерскую работу и лучший сценарий.