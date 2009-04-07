В Австралии обнаружен настоящий "список Шиндлера"

Список Шиндлера лежал между рукописными заметками Томаса Кенилли и сделанными им вырезками из немецких газет. По словам Олвена Прайка, ни сотрудники библиотеки, ни книготорговец, у которого в 1996 г. были куплены эти материалы, не знали о том, что в бумагах затерялся знаменитый список.