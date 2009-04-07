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Техника для тюменцев: скидки до 32% на все!

7 апреля 2009, 09:46
С 30 марта по 12 апреля в магазине «НОРД» действует акция «Скидки на бытовую технику и электронику до 32%! Отличная возможность купить с выгодой.
Сюжет
Тюмень

С 30 марта по 12 апреля в магазине «НОРД» действует акция «Скидки на бытовую технику и электронику до 32%! Отличная возможность купить с выгодой.

В акции участвуют весь ассортимент техники, кроме нескольких позиций по специальным ценам. Вся техника со скидками до 32% доступна для продажи в кредит10*10*10 (10% первый взнос, 10% переплаты на 10 месяцев)

В постоянном режиме в НОРДе действует программа «Гарантия честной цены!». Если Вы в течение 30 дней после покупки, обнаружите более низкую цену на точно такой же товар в магазинах конкурентов, НОРД выплатит вам 150% разницы в цене гарантировано!

НОРД помогает экономить ваш бюджет!

Адрес магазина НОРД: Широтная-Олимпийская (ТЦ Мегамарт)

Единая справочная служба 8-800-2000-787 (звонок бесплатный)

#Новости#Покупка-продажа#Тюмень#Технологии#Ксения
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