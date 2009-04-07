Стивен Кинг выпускает роман, над которым он работал 25 лет

Действие романа происходит в городе Честерс Миллс в штате Мэн. В один "совершенно нормальный, прекрасный осенний день" жители обнаружили, что их город окружен невидимым, но непроницаемым щитом, о который разбиваются самолеты и автомобили. Никто не знает, откуда взялся купол и можно ли от него избавиться. В книге действуют около ста персонажей, в том числе ветеран войны в Персидском заливе, владелица местной газеты, фельдшер, зловещий политик и его сын, скрывающий "страшную тайну в темном чулане". По словам Кинга, в новом романе есть мотивы, похожие на те, что исследовались в "Противостоянии" ("The Stand"), но они решаются "более аллегорическим образом".