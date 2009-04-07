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Стивен Кинг выпускает роман, над которым он работал 25 лет

7 апреля 2009, 09:52
В ноябре 2009 года в США увидит свет новый роман Стивена Кинга "Under the Dome" ("Под куполом"), к которому писатель впервые подступился 25 лет назад.

Газета The Guardian назвала книгу "эпосом": в романе 1120 страниц.

Действие романа происходит в городе Честерс Миллс в штате Мэн. В один "совершенно нормальный, прекрасный осенний день" жители обнаружили, что их город окружен невидимым, но непроницаемым щитом, о который разбиваются самолеты и автомобили. Никто не знает, откуда взялся купол и можно ли от него избавиться. В книге действуют около ста персонажей, в том числе ветеран войны в Персидском заливе, владелица местной газеты, фельдшер, зловещий политик и его сын, скрывающий "страшную тайну в темном чулане". По словам Кинга, в новом романе есть мотивы, похожие на те, что исследовались в "Противостоянии" ("The Stand"), но они решаются "более аллегорическим образом".

Кинг пояснил, что в 1980-х не совладал с придуманной им фабулой и оставил будущую книгу дозревать: "Она все время была поблизости и время от времени говорила: "Пиши меня". В конце концов я ее закончил".

#Новости#Литература#Таня#Культура
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