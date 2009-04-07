Сотрудники тюменского Сбербанка станут более приветливыми

Как рассказала Нонна Звягинцева, планируется сократить время ожидания клиента в очереди с 9 – 15 до 6 – 9 минут, организовать «плавающий» обед для операционистов, отменить заполнение обязательных бланков по ряду позиций. Что же самое интересное, сотрудники банка должны стать вежливыми и доброжелательными. Для этого с ними проводятся тренинги, мотивационные семинары, пересмотрена система премирования. Теперь уровень сервиса сможет оценить любой клиент, опустив в ящик для голосования веселый или грустный смайлик. 10 % премии банковского сотрудника будет зависеть от отзывов о его работе.