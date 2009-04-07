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Сегодня православные отмечают Благовещение

7 апреля 2009, 11:02
Православный мир отмечает один из 12 главных церковных праздников — Благовещение. За 9 месяцев до Рождества Христова, согласно библейскому преданию, Деве Марии явился архангел Гавриил и принес благую весть о том, что у нее родится сын, который станет Спасителем мира.

Пророк держал в руках белую лилию — символ непорочности, который изображают на всех благовещенских иконах. Еще один символ праздника — белый голубь. На Благовещение принято выпускать птиц на волю, передает НТВ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит этот обряд на ступенях Благовещенского собора Московского Кремля.

По случаю праздника допускаются послабления для тех, кто соблюдает пост. Сегодня к столу подают рыбные блюда. В народе же бытует поверье, что на Благовещение весна окончательно побеждает зиму.

В древности празднику Благовещения давали разные имена: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии, сообщает calend.ru. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения – 25 марта (7 апреля по новому стилю).

Название праздника – Благовещение – передает главный смысл его: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

Посмотрим на икону праздника: ангел сходит к Деве, чтобы ей возвестить «Благую весть». Архангел Гавриил принес Деве Марии самую большую новость – Сын Божий становится Сыном человеческим. Исполняется пророчество Исаии, Богородица отвечает согласием на весть ангела: «Да будет мне по слову твоему». Без этого добровольного согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует силой, не принуждает нас ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью.

Церковное Предание говорит, что в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, как раз те слова о рождении Мессии. «Я готова стать последней служанкой у той, которая удостоится родить Мессию», - думала она.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», т.е. всякая работа – грех.

#Новости#Религия#Православные праздники#Ксения#Общество
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