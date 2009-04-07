Сегодня православные отмечают Благовещение

Посмотрим на икону праздника: ангел сходит к Деве, чтобы ей возвестить «Благую весть». Архангел Гавриил принес Деве Марии самую большую новость – Сын Божий становится Сыном человеческим. Исполняется пророчество Исаии, Богородица отвечает согласием на весть ангела: «Да будет мне по слову твоему». Без этого добровольного согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует силой, не принуждает нас ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью.