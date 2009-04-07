Москва и Пекин продолжают призывать к взвешенной оценке пуска ракеты КНДР

Таким образом, Москва и Пекин продолжают занимать осторожную позицию в отношении действий Пхеньяна.
В воскресенье Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило об успешном запуске искусственного спутника "Кванменсон-2" ("Яркая звезда") с помощью ракеты "Ынха-2" ("Млечный путь"). "Ынха-2" - модификация баллистической ракеты "Тэпходон-2", которая может использоваться как в мирных, так и в военных целях. Старт произошел в 6:30 по московскому времени.
По данным северокорейских СМИ, спутник, помимо выполнения своей основной роли, передает на весь мир мелодии "Песни о полководце Ким Ир Сене" и "Песни о полководце Ким Чен Ире". Лидер Северной Кореи выразил "глубокое удовлетворение" успешным запуском. Во вторник этому событию посвящена редакционная статья, опубликованная на первой странице центральной газеты страны "Нодон синмун".
"Успешный запуск нашего спутника стал отражением революционной воли армии и народа КНДР внести свой вклад в технический прогресс человечества, а также в безопасность в регионе", - цитирует "Нодон синмун" газета "Известия".
Военные Южной Кореи и США опровергали информацию об успешном выводе спутника КНДР на орбиту. По данным командования Аэрокосмической обороны США, первая ступень ракеты упала в Японское море, остальные ступени вместе с грузом - в Тихий океан.
Российская система контроля космического пространства не зафиксировала выведения на орбиту северокорейского спутника.
По заявлениям Токио, нет уверенности в том, что КНДР в воскресенье действительно пыталась вывести спутник на орбиту.
В Японии предполагают, что Пхеньян под видом запуска спутника испытал свою самую мощную межконтинентальную баллистическую ракету, способную поразить цели, в частности, на Аляске. Заместитель главы Комитета начальников штабов ВС США генерал Джеймс Картрайт заявил, что КНДР так и не удалось продемонстрировать, что достигнут какой-либо прогресс в разработке межконтинентальной баллистической ракеты.
Осуществленный КНДР ракетный пуск вызвал раскол в СБ ООН на экстренной встрече в воскресенье. США, Япония и некоторые другие страны считают пуск провокацией и утверждают, что этот шаг Пхеньяна нарушает принятую в октябре 2006 года резолюцию Совбеза 1718. Документ запрещает КНДР любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами. РФ и КНР заявляли, что пока рано говорить о том, была ли нарушена эта резолюция, поскольку она прямо не запрещает вывод на орбиту гражданских спутников.
"Продолжая изучать технические характеристики пуска ракеты - а это делаем и мы, и наши коллеги, - мы должны избегать поспешных выводов, - заявляет Лавров во вторник. - Ситуация не вызывает радости, а вызывает большие озабоченности".
По мнению китайских дипломатов, "запуск спутника - это не то же самое, что испытание баллистической ракеты или ядерное испытание". По словам Цзян Юй, "эта проблема также включает право стран на мирное освоение космоса". "Мы считаем, что СБ ООН должен очень осторожно реагировать на последние события", - продолжила она.
Москва и Пекин указывают на необходимость скорейшего возобновления шестисторонних переговоров.