Москва и Пекин продолжают призывать к взвешенной оценке пуска ракеты КНДР

Осуществленный КНДР ракетный пуск вызвал раскол в СБ ООН на экстренной встрече в воскресенье. США, Япония и некоторые другие страны считают пуск провокацией и утверждают, что этот шаг Пхеньяна нарушает принятую в октябре 2006 года резолюцию Совбеза 1718. Документ запрещает КНДР любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами. РФ и КНР заявляли, что пока рано говорить о том, была ли нарушена эта резолюция, поскольку она прямо не запрещает вывод на орбиту гражданских спутников.