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Эпидемия гриппа покинет Россию в апреле

7 апреля 2009, 09:12
Эпидемия гриппа в России идет на спад, сообщил глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Эпидемия гриппа в России идет на спад, сообщил "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"В настоящее время превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом отмечено в 19 городах и пяти субъектах РФ. Это на шесть городов и один субъект меньше, чем на прошлой неделе", - сказал он.

По словам Г.Онищенко, в Москве эпидемии гриппа нет, а в Санкт-Петебурге рост заболеваемости отмечается среди детей.

Г.Онищенко сообщил, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом сохраняется, в частности, в Пскове, Барнауле, Кирове, Астрахани, Курске, Улан-Удэ, Марий Эл, Архангельске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Иваново, Перми, Ставрополе, Самаре, Туле, Белгородской и Кемеровской областях, Петропавловске-Камчатском, Новосибирске и Челябинске.

"По всем показателям, заболеваемость гриппом идет на спад. Эпидемия гриппа завершится в течение апреля", - сказал Г.Онищенко.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, он сообщил, что в Западной Европе сезонная эпидемия гриппа завершилась, но в Центральной и Восточной Европе заболеваемость находится на среднем уровне интенсивности. При этом продолжает снижаться заболеваемость гриппом в США и Канаде.

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