Эпидемия гриппа покинет Россию в апреле

Эпидемия гриппа в России идет на спад, сообщил "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
"В настоящее время превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом отмечено в 19 городах и пяти субъектах РФ. Это на шесть городов и один субъект меньше, чем на прошлой неделе", - сказал он.
По словам Г.Онищенко, в Москве эпидемии гриппа нет, а в Санкт-Петебурге рост заболеваемости отмечается среди детей.
Г.Онищенко сообщил, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом сохраняется, в частности, в Пскове, Барнауле, Кирове, Астрахани, Курске, Улан-Удэ, Марий Эл, Архангельске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Иваново, Перми, Ставрополе, Самаре, Туле, Белгородской и Кемеровской областях, Петропавловске-Камчатском, Новосибирске и Челябинске.
"По всем показателям, заболеваемость гриппом идет на спад. Эпидемия гриппа завершится в течение апреля", - сказал Г.Онищенко.
Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, он сообщил, что в Западной Европе сезонная эпидемия гриппа завершилась, но в Центральной и Восточной Европе заболеваемость находится на среднем уровне интенсивности. При этом продолжает снижаться заболеваемость гриппом в США и Канаде.