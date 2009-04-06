Зюганов потребовал уволить трех министров

С точки зрения лидера коммунистов, не справляются со своими обязанностями министр обороны Анатолий Сердюков, министр финансов Алексей Кудрин и министр образования и науки Андрей Фурсенко. Выступление Зюганова в прямом эфире транслировал телеканал "Вести 24".
Геннадий Зюганов назвал Анатолия Сердюкова недостаточно компетентным для проведения реформы российской армии, сказав, что руководитель Минобороны "ни одного дня не служил в армии". Претензии к Алексею Кудрину связаны с инвестиционной политикой Минфина: Зюганов осудил вложение средств в иностранные ценные бумаги.
Кроме того, по мнению Зюганова, Минфин выделяет слишком мало средств на развитие сельского хозяйства. Представленный Годуме откорректированный вариант бюджета также вызвал недовольство лидера коммунистов. Зюганов заявил, что в бюджете много "экономического хамства".
Андрея Фурсенко Зюганов раскритиковал за введение ЕГЭ, который глава КПРФ назвал "угадайкой". В выступлении Зюганов отметил, что ректоры вузов выступают против единого экзамена. "Каким образом министры могут это реализовывать, когда общественность против? Только, видимо, с вашего согласия. Я бы их давно выгнал. Если не выгоните, они нас всех утопят", - сказал Зюганов, обращаясь к премьер-министру Владимиру Путину.