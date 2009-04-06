Зюганов потребовал уволить трех министров

Андрея Фурсенко Зюганов раскритиковал за введение ЕГЭ, который глава КПРФ назвал "угадайкой". В выступлении Зюганов отметил, что ректоры вузов выступают против единого экзамена. "Каким образом министры могут это реализовывать, когда общественность против? Только, видимо, с вашего согласия. Я бы их давно выгнал. Если не выгоните, они нас всех утопят", - сказал Зюганов, обращаясь к премьер-министру Владимиру Путину.