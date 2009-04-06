Землетрясение силой 6,3 балла в Италии: число погибших растет, много людей под завалами

Председатель совета министров Италии Сильвио Берлускони направляется в зону, пострадавшую от землетрясения, передает "Интерфакс". В связи с этим он отменяет запланированный визит в Россию. В понедельник премьер-министр Италии должен был возглавить крупнейшую миссию итальянских предпринимателей, прибывающую в Москву. На вторник были запланированы его встречи с президентом и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным.