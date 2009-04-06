Землетрясение силой 6,3 балла в Италии: число погибших растет, много людей под завалами

По данным итальянских сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигала 6,3 балла по шкале Рихтера. В результате землетрясения есть разрушения, а число погибших растет. По последним данным, погибли 27 человек. Об этом сообщает в понедельник итальянский круглосуточный новостной канал Sky со ссылкой на источники в больнице, куда направлены пострадавшие, передает РИА "Новости".
В число погибших входит пятеро детей. Ранее сообщалось о 20 жертвах. Такую информацию распространял "Интерфакс" со ссылкой на La Repubblica. Власти опасаются, что число жертв возрастет: много людей оказались под завалами обрушившихся домов.
По данным итальянских СМИ, под обломками высшей школы находятся семеро детей. Очевидцы сообщили, что завалы приходится разбирать вручную: доступ техники ограничен из-за завалов. В спасении погребенных под развалинами людей участвует армия.
Между тем в районе итальянской области Абруццо зарегистрирован новый сильный толчок. Многие дома, которые серьезно пострадали от предыдущего землетрясения, окончательно обрушились. Данных о силе нового землетрясения пока нет.
Четыре ребенка умерли в больнице итальянского города Аквила, куда они были доставлены после обрушения их дома в результате сильного землетрясения, передает РИА "Новости". Аквила - центр гористого района Абруццо.
Еще 40 человек числятся пропавшими без вести. Среди жертв есть иностранцы - сообщается о двух погибших гражданках Македонии.
Созван штаб гражданской обороны Италии. Идут спасательные работы по извлечению раненых из-под руин домов. Медики предлагают развернуть полевой госпиталь в Аквиле, куда уже прибыл глава Департамента гражданской обороны Италии Гуидо Бертолазо.
Председатель совета министров Италии Сильвио Берлускони направляется в зону, пострадавшую от землетрясения, передает "Интерфакс". В связи с этим он отменяет запланированный визит в Россию. В понедельник премьер-министр Италии должен был возглавить крупнейшую миссию итальянских предпринимателей, прибывающую в Москву. На вторник были запланированы его встречи с президентом и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным.
В населенном пункте Кастельнуово полностью разрушен исторический центр.
Во многих населенных пунктах горной области Абруццо обрушились здания, внутри которых были люди. В Аквиле частично разрушено здание общежития, где находились студенты. В исторической части города землетрясение повредило несколько зданий, в том числе кафедральный собор и церковь Всех святых, у которой обрушился купол.
Аквила - город, основанный в средние века, здесь немало старых домов. В городе проживает около 70 тыс. человек, уточняет BBC.
Тысячи людей остались без крова, тысячи зданий оказались непригодны для жилья, передает ИТАР-ТАСС слова официального представителя итальянского Департамента гражданской обороны Агостино Миоццо.
Две серии толчков
Две серии сильных подземных толчков ощутили в ночь на понедельник многие жители Рима - колебания земной поверхности произошли около 3:30 по местному времени (5:30 по московскому) и продолжались почти десять минут. На верхних этажах домов раскачивались люстры и слегка передвигалась легкая мебель.
Колебания земной поверхности были зафиксированы в столичной области Лацио и соседней области Абруццо. В городе Аквила сила подземных толчков достигала 5,8 балла. По данным Службы гражданской обороны (ГО) Италии, некоторые здания в этом городе были разрушены. В городе повреждены линии электропередачи.
Губернатор области Джанни Кьоди принял решение объявить о закрытии в пострадавшем районе всех школ. Кроме того, закрыты некоторые автотрассы.
Руководитель Службы ГО Бертолазо созвал ночью экстренное заседание оперативного комитета в связи с ситуацией в провинции Аквила.
Несколько ранее, около полуночи по местному времени, несколько сильных подземных толчков также произошли в Абруццо. Их ощутили жители городов Пескары и Аквилы. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, там произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла.
Десятки испуганных горожан собрались на центральной площади Аквилы перед Домским собором. Мэр Аквилы ночью принял решение закрыть в понедельник все городские школы, чтобы произвести их обследование на предмет возможных повреждений и разрушений.
Поздно вечером в воскресенье землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центрально-итальянской области Эмилии-Романье. Сильные подземные толчки были зафиксированы сразу в нескольких городах и населенных пунктах провинций Форли и Равенна, сообщила Служба ГО. По предварительным данным, поступающим от местных подразделений ГО, жертв и разрушений нет.
В Италии ввели чрезвычайное положение
В Италии объявлено национальное чрезвычайное положение в связи с последствиями землетрясения в центре страны. Соответствующий декрет, предусмотренный законодательством в подобных ситуациях, подписал премьер-министр Сильвио Берлускони, передает ИТАР-ТАСС.
Руководитель национальной Службы гражданской обороны Бертолазо назначен "чрезвычайным комиссаром правительства в условиях ЧП", передает "Интерфакс".
Бертолазо назвал ситуацию в Абруццо драматической, а происшедшее землетрясение "самым крупным стихийным бедствием нового тысячелетия" в Италии. По его словам, следует ожидать сообщений о многочисленных жертвах и тысячах людей, оставшихся без крыши над головой.
Ранее он проинформировал о трагических событиях президента Италии Джорджо Наполитано и премьер-министра Сильвио Берлускони.
По данным итальянской службы гражданской обороны "огромный ущерб" нанесен историческому архитектурному наследию в зоне бедствия, где разрушены средневековые памятники.