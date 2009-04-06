В США выбрали русскую красавицу

Отвечая на вопрос о том, поможет ли ей опыт, приобретенный на американском этапе конкурса, удачно выступить на финале в Москве, Бордюгова сказала: «Я считаю, в первую очередь, нужно представить себя в лучшем свете, никогда не сомневаться в своих успехах и держать голову как можно выше, и считать себя самой лучшей. И тогда люди вокруг тебя будут считать тебя самой лучшей».