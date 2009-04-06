В США выбрали русскую красавицу

Церемония награждения победительницы завершилась в ночь на воскресенье, поскольку жюри было нелегко определиться с победительницей. Восемь конкурсанток прошли четыре конкурса - самопрезентация, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях и ответы на вопросы членов жюри.
Бордюговой достался самый каверзный вопрос - «На что бы Вы потратили большую сумму денег, если бы она Вам досталась?» Девушка не растерялась и ответила, что создала бы фонд, из которого оплачивала бы учебу тем, кто не может себе этого позволить. Возможно, этот ответ и покорил гостей церемонии, большинство которых были выходцами из России.
«Я так счастлива, что не могу передать это словами», - призналась Бордюгова. Она рассказала, что за время подготовки к конкурсу успела подружиться со своими соперницами. «Они все замечательные, талантливые девчонки», - сказала победительница конкурса.
Кристине 21 год, она родилась в Москве, переехала в США в 16 лет, заканчивала школу в Бруклине (Нью-Йорк). Изучала историю искусства в Университете города Нью-Йорка - Хантер-колледже. С 8 лет занимается бальными танцами, выходила в финал национального конкурса по бальным танцам в США.
Сейчас Кристина живет в штате Мэрилэнд и работает в танцевальных студиях в Мэрилэнде, Верджинии и Вашингтоне. Преподает бальные танцы в русской школе «Алые Паруса». Также Кристина работает моделью. Она свободно владеет английским и французским языками, увлекается рисованием, катается на лыжах.
Из восьми конкурсанток, вышедших сегодня на подиум, в обиде не остался никто. Девушкам, не попавшим в тройку победительниц, достались поощрительные титулы: «Мисс русское открытие США 2009», «Мисс фитнес США 2009», «Мисс зрительских симпатий США-2009», «Мисс русская душа США 2009», «Мисс элегантность США-2009». Проигравшим также достались произведения Михаила Булгакова и книги-справочники.
Тридцатого апреля в Москве состоится финал конкурса «Мисс русская краса зарубежья-2009». От США на него поедут, помимо Бордюговой, вице-мисс Оксана Анел и вторая вице-мисс Анна Семенова.
Отвечая на вопрос о том, поможет ли ей опыт, приобретенный на американском этапе конкурса, удачно выступить на финале в Москве, Бордюгова сказала: «Я считаю, в первую очередь, нужно представить себя в лучшем свете, никогда не сомневаться в своих успехах и держать голову как можно выше, и считать себя самой лучшей. И тогда люди вокруг тебя будут считать тебя самой лучшей».
Конкурс «Мисс русская краса зарубежья-2009» проводится по инициативе Международной ассоциации молодежных организаций российских соотечественников и Союза молодежных организаций РФ. В оргкомитет конкурса вошли представители Федерального агентства по делам молодежи, МИД, министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, фонда «Русский мир», Международного совета российских соотечественников.
Организацией и проведением отборочного регионального тура конкурса в США занимается «Русский Вашингтон» (RussianDC.com) и AARCE при поддержке Русского культурного центра (Вашингтон) и авиакомпания «Аэрофлот», которая безвозмездно доставит финалисток в Москву.