Снижение цен на ОСАГО взволновало рынок

Владельцы транспортных средств с нетерпением ждут
значительных скидок.
В пояснительной записке к проекту, разработанному Минфином, утверждается, что практика контроля Федеральной антимонопольной службы (ФАС) показала, что страховщики при участии в госконкурсах на поставки ОСАГО предлагают заказчикам тарифные ставки ниже, чем в конкурсной документации. Кроме того, как сообщает ведомство, компании выдают своим страхователям компенсации части страхового платежа в размере 5 - 25 процентов от стоимости полиса. «Подобные факты свидетельствуют о том, что страховые организации имеют возможность снижать размер страховых тарифов», - делает вывод Минфин.
Между тем инициатива министерства возмутила рынок: крупные компании называют ее легализацией демпинга и продавать дешевле полисы ОСАГО не намерены. Напомним, что согласно постановлению правительства N739 от 8 декабря 2005 года, базовый тариф ОСАГО для физлица – владельца легкового автомобиля составляет 1980 рублей, для юрлица – 2375 рублей