Снижение цен на ОСАГО взволновало рынок

В пояснительной записке к проекту, разработанному Минфином, утверждается, что практика контроля Федеральной антимонопольной службы (ФАС) показала, что страховщики при участии в госконкурсах на поставки ОСАГО предлагают заказчикам тарифные ставки ниже, чем в конкурсной документации. Кроме того, как сообщает ведомство, компании выдают своим страхователям компенсации части страхового платежа в размере 5 - 25 процентов от стоимости полиса. «Подобные факты свидетельствуют о том, что страховые организации имеют возможность снижать размер страховых тарифов», - делает вывод Минфин.