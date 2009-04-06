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Снижение цен на ОСАГО взволновало рынок

6 апреля 2009, 13:50
Министерство финансов РФ предложило считать нынешние базовые ставки по ОСАГО максимальными и вносит проект изменений в постановление правительства о величине тарифов на данный вид страхования.

Владельцы транспортных средств с нетерпением ждут

значительных скидок.

В пояснительной записке к проекту, разработанному Минфином, утверждается, что практика контроля Федеральной антимонопольной службы (ФАС) показала, что страховщики при участии в госконкурсах на поставки ОСАГО предлагают заказчикам тарифные ставки ниже, чем в конкурсной документации. Кроме того, как сообщает ведомство, компании выдают своим страхователям компенсации части страхового платежа в размере 5 - 25 процентов от стоимости полиса. «Подобные факты свидетельствуют о том, что страховые организации имеют возможность снижать размер страховых тарифов», - делает вывод Минфин.

Между тем инициатива министерства возмутила рынок: крупные компании называют ее легализацией демпинга и продавать дешевле полисы ОСАГО не намерены. Напомним, что согласно постановлению правительства N739 от 8 декабря 2005 года, базовый тариф ОСАГО для физлица – владельца легкового автомобиля составляет 1980 рублей, для юрлица – 2375 рублей

#Новости#Страхование#Автовладельцы#Транспорт#Ксения#Общество
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