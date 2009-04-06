Ринго Старр и Пол Маккартни вместе исполнили песни The Beatles

Пол Маккартни спел "Let It Be", "Lady Madonna" и "Blackbird", а Ринго Старр исполнил "Yellow Submarine" и "Boys". Кроме того, оба музыканта выступили с хитами, написанными за время сольной карьеры. Агентство отмечает, что когда Ринго Старр вышел на сцену, Маккартни представил его зрителям как Билли Ширса (так звали солиста выдуманного "оркестра клуба одиноких сердец сержанта Пеппера" на пластинке The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band").