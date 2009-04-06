Ринго Старр и Пол Маккартни вместе исполнили песни The Beatles

Это было первое совместное выступление музыкантов с 2002 года.
Средства, вырученные от концерта в нью-йоркском Radio City Music Hall, поступят в фонд Дэвида Линча, который занимается популяризацией трансцендентальной медитации среди "трудных" детей и подростков в 30 странах. Часть концерта музыканты посвятили памяти покойных участников группы: застреленного в 1980 году в Нью-Йорке Джона Леннона и умершего от рака в 2001 году Джорджа Харрисона.
Маккартни и Старр вместе исполнили одну из первых песен "ливерпульской четверки" I Saw Her Standing There (в 2004 году журнал Rolling Stone включил ее в список из 500 величайших песен всех времен), а также написанную Маккартни в Индии "And Remember to be... Cosmically Conscious".
Пол Маккартни спел "Let It Be", "Lady Madonna" и "Blackbird", а Ринго Старр исполнил "Yellow Submarine" и "Boys". Кроме того, оба музыканта выступили с хитами, написанными за время сольной карьеры. Агентство отмечает, что когда Ринго Старр вышел на сцену, Маккартни представил его зрителям как Билли Ширса (так звали солиста выдуманного "оркестра клуба одиноких сердец сержанта Пеппера" на пластинке The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band").
В концерте для фонда Дэвида Линча также приняли участие Шерил Кроу, Бен Харпер и вокалист группы Pearl Jam Эдди Веддер.