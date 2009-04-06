Преподаватель ТюмГНГУ получила взятку в виде швейной машинки

Следствием установлено, что в январе-феврале 2008 года Абдалова в должности доцента кафедры «Математики и информатики» Института транспорта Тюменского нефтегазового университета получила от группы студентов взятку в виде швейной машинки Janome стоимостью около 12 тысяч рублей за выставление положительных оценок за экзамен по математике без фактической его сдачи.