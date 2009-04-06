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Преподаватель ТюмГНГУ получила взятку в виде швейной машинки

6 апреля 2009, 10:58
Следственным отделом по Ленинскому округу Тюмени привлечена к уголовной ответственности 33-летняя Юлия Абдалова, обвиняемая в получении взяток и служебных подлогах.
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Тюмень

Следствием установлено, что в январе-феврале 2008 года Абдалова в должности доцента кафедры «Математики и информатики» Института транспорта Тюменского нефтегазового университета получила от группы студентов взятку в виде швейной машинки Janome стоимостью около 12 тысяч рублей за выставление положительных оценок за экзамен по математике без фактической его сдачи.

Кроме того, в феврале 2009 года Абдалова получила от студентов-заочников второго курса взятку на общую сумму 33 тысяч рублей за выставление положительных экзаменационных оценок по математике без сдачи самого экзамена.

Органами предварительного следствия Абдаловой предъявлено обвинение по 34 эпизодам ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и 12 эпизодам ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Расследование уголовного дела завершается, в ближайшее время материалы дела будут переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

#Новости#Взятки#Тюмень#Таня#Происшествия
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