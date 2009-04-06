Объявлены лауреаты премии "Инновация"

Обладателем премии в номинации "Новая генерация" стал Андрей Кузькин, автор перформанса "По кругу"; победителями в номинации "Региональный проект современного искусства" были объявлены художники из Калининграда Дмитрий Булатов и Олег Блябляс с работой "Эволюция от кутюр. Искусство и наука в эпоху постбиологии".