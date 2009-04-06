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Объявлены лауреаты премии "Инновация"

6 апреля 2009, 09:28
В Центре современного искусства "Винзавод" вечером 4 апреля состоялось награждение лауреатов премии "Инновация", вручаемой за достижения в области современного искусства. Премия вручалась в пяти номинациях

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Как сообщает портал OpenSpace со ссылкой на собственного корреспондента, победителем в номинации "Произведение визуального искусства" стал Владислав Ефимов с инсталляцией "Для радио". Премию в номинации "Кураторский проект" получила Анна Зайцева за проект "Яблоки падают одновременно в разных садах".

Обладателем премии в номинации "Новая генерация" стал Андрей Кузькин, автор перформанса "По кругу"; победителями в номинации "Региональный проект современного искусства" были объявлены художники из Калининграда Дмитрий Булатов и Олег Блябляс с работой "Эволюция от кутюр. Искусство и наука в эпоху постбиологии".

Жюри премии не смогло прийти к единому мнению в отношении победителя в номинации "Теория, критика, искусствознание", поэтому денежный приз был разделен между победителями в номинациях "Произведение визуального искусства" и "Новая генерация".

В 2009 году конкурс "Инновация", проводимый ежегодно, проходил в четвертый раз. Вела церемонию Ингеборга Дапкунайте.

#Новости#Люди искусства#Россия#Таня#Культура
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