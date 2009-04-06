Накануне в Тюмени столкнулись "Киа" и "десятка"

Около полуночи на 520 км. федеральной трассы Тюмень–Ханты-Мансийск в Уватском районе произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2112 и автопоезда «Скания». По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил выезд на полосу встречного движения. В результате ДТП молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму, 20-летний пассажир «Лады» закрытую черепно-мозговую травму. Стаж управления транспортом водителя «12-й» - 1 год.