Накануне в Тюмени столкнулись "Киа" и "десятка"

Автомобилем «Тойота» во дворе дома 35/2 по улице Пржевальского в областном центе в 17.00 совершен наезд 8-летнюю девочку. У нее ушиб стопы, сообщает ГИБДД области.
1 человек погиб, 4 получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях в субботу, 4 апреля.
Около полуночи на 520 км. федеральной трассы Тюмень–Ханты-Мансийск в Уватском районе произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2112 и автопоезда «Скания». По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил выезд на полосу встречного движения. В результате ДТП молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму, 20-летний пассажир «Лады» закрытую черепно-мозговую травму. Стаж управления транспортом водителя «12-й» - 1 год.
В час ночи на 319 км автодороги Екатеринбург–Тюмень автомобилем «Тойота» совершен наезд на пешехода. 30-летний мужчина находился на дороге вне зоны пешеходного перехода, от полученных травм он скончался на месте происшествия.
В воскресенье, 5 апреля, на дорогах области пострадали 5 человек.
Автомобили «Киа» и ВАЗ-2110 столкнулись около 14.00 на улице Ямской в областном центре. По предварительным данным, один из водителей совершил выезд на полосу встречного движения. Сотрясение головного мозга и ушиб теменной области получил 26-летний водитель «10-ки».