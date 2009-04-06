МВФ посоветовал Восточной Европе перейти на евро

Развивающиеся страны Восточной Европы, включая Турцию, в 2009 году должны выплатить или рефинансировать около 413 миллиардов долларов внешнего долга. Кроме того, им нужно будет покрыть суммарный дефицит платежного баланса объемом в 84 миллиарда долларов. Между тем, не у всех государств региона на это есть средства. Им может потребоваться около 123 миллиардов долларов внешнего финансирования для избежания финансового краха.