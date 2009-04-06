nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

МВФ посоветовал Восточной Европе перейти на евро

6 апреля 2009, 17:50
Страны Восточной Европы, входящие в Евросоюз, должны отказаться от своих валют в пользу евро, при этом, формально не присоединяясь к еврозоне.

С таким предложением выступил Международный валютный фонд (МВФ), пишет The Financial Times. Как говорится в сообщении фонда, "евроизация" даст возможность этим государствам разрешить проблему колоссального внешнего долга.

Евросоюз, в свою очередь, мог бы облегчить правила вступления в еврозону, отмечается в заявлении МВФ. Документ был составлен с целью уговорить ЕС и страны Восточной Европы сформулировать общую антикризисную стратегию, которая включала бы в себя создание специализированного фонда по поддержке оказавшихся в кризисе экономик.

Развивающиеся страны Восточной Европы, включая Турцию, в 2009 году должны выплатить или рефинансировать около 413 миллиардов долларов внешнего долга. Кроме того, им нужно будет покрыть суммарный дефицит платежного баланса объемом в 84 миллиарда долларов. Между тем, не у всех государств региона на это есть средства. Им может потребоваться около 123 миллиардов долларов внешнего финансирования для избежания финансового краха.

В то же время страны еврозоны активно выступают против предложений МВФ, опасаясь, что тяжелое положение восточноевропейских стран усугубит финансовые трудности в самой еврозоне. Центробанк Европы также не поддержал инициативу фонда.

Восточноевропейские страны оказались в числе наиболее сильно пострадавших от глобального кризиса. Некоторые из них, в частности, Латвия и Украина, находятся в состоянии, близком к дефолту. МВФ предоставил государствам региона для спасения их экономик кредитные линии на общую сумму почти 100 миллиардов долларов.

#Новости#Экономика#Деньги#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25