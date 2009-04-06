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Мегионский скандал: депутаты обвиняют главу города в неправильной клятве

6 апреля 2009, 15:33
Скандал в Мегионе: городская дума подала в суд на мэра. По мнению депутатов, вступая в должность три года назад, глава города Александр Кузьмин нарушил одно из положений Устава Мегиона. А именно, произнес не утвержденный думой текст присяги.

Депутаты обратились в суд с требованием снять Кузьмина с должности. Однако, суд доводы законодателей посчитал неубедительными и в иске отказал. По словам представителя городской думы Юрия Исхакова, депутаты намерены подать кассационную жалобу.

«Мы считаем, что к такому действию, как присяга, формально относиться нельзя, потому что все-таки лицо произносит определенную клятву жителям города. Соответственно невыполнение данной клятвы является основанием для отзыва высшего должностного лица», - говорит Юрий Исхаков.

В свою очередь в администрации Мегиона подчеркнули, что это был иск к гражданину Кузьмину, а не к главе города, поэтому непосредственно администрация в рассмотрении этого дела не участвовала. Тем не менее, удалось получить комментарий от помощника мэра Оксаны Шестаковой.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии, процедура вступления в должность главы города была соблюдена полностью и каких - либо сомнений в законности избрания и вступления в должность нет совершенно. А что касается этого иска, даже не знаю, что сказать, Ну наверное, так развлекаются люди», - отметила Оксана Шестакова.

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