Мегионский скандал: депутаты обвиняют главу города в неправильной клятве

В свою очередь в администрации Мегиона подчеркнули, что это был иск к гражданину Кузьмину, а не к главе города, поэтому непосредственно администрация в рассмотрении этого дела не участвовала. Тем не менее, удалось получить комментарий от помощника мэра Оксаны Шестаковой.