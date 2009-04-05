На Кубе появился Клуб любителей российских автомобилей

"Клуб любителей российских автомобилей "вырос" из Клуба любителей "Лады". Вокруг объединения поклонников машин производства ВАЗа стали собираться любители других марок российских автомобилей, и в результате появился наш клуб", - рассказал президент клуба Давид Пенья Родригес.
По его словам, в планах клуба - организация различных соревнований, в том числе на лучший тюнинг автомобиля. Первая встреча членов клуба прошла на всемирно известной набережной кубинской столицы Малеконе перед гостиницей "Насьональ де Куба". На площадке перед отелем уже давно и регулярно встречаются автолюбители, в том числе и поклонники американских машин производства 50-х годов прошлого века.
Отметим, что автомобили марки "Лада" преимущественно используются на Кубе как такси и патрульные машины полиции, в то время как "Москвичи" чаще всего находятся в частном владении. Между тем, россияне, в отличие от кубинцев, не столь трепетно относятся к отечественным автомобилям. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на сегодняшний день лишь каждый пятый гражданин РФ готов поддержать российский автопром. 49 процентов из числа планирующих купить машину в ближайшие годы приобретут, скорее всего, иномарку. Отечественного "железного коня" купят лишь 22 процента.