На Кубе появился Клуб любителей российских автомобилей

Отметим, что автомобили марки "Лада" преимущественно используются на Кубе как такси и патрульные машины полиции, в то время как "Москвичи" чаще всего находятся в частном владении. Между тем, россияне, в отличие от кубинцев, не столь трепетно относятся к отечественным автомобилям. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на сегодняшний день лишь каждый пятый гражданин РФ готов поддержать российский автопром. 49 процентов из числа планирующих купить машину в ближайшие годы приобретут, скорее всего, иномарку. Отечественного "железного коня" купят лишь 22 процента.