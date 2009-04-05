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Корейский спутник передает на Землю песни о Ким Чен Ире

5 апреля 2009, 15:53
Спутник связи, о запуске которого заявил в воскресенье Пхеньян, в доказательство успеха его вывода на орбиту передает на весь мир песни о северокорейских вождях Ким Ир Сене и Ким Чен Ире.

Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи. "Сейчас со спутника на весь мир на частоте 470 мегагерц передаются мелодии "Песни о полководце Ким Ир Сене" и "Песни о полководце Ким Чен Ире" вместе с данными измерительных приборов, с помощью спутника идет ретрансляция связи на ультракоротких волнах", - сообщает северокорейское агентство.

Как сообщалось ранее, КНДР запустила ракету в воскресенье в 11:32 утра по местному времени с пусковой площадки на мысе Мусудан. Пхеньян утверждает, что это была ракета "Ынха-2" со спутником связи "Кванменсон-2", и что он успешно выведен на обриту через 9 минут после старта. Северокорейские СМИ уточняют, что спутник находится на орбите с углом наклонения 40,6 градуса, на ближайшем удалении от Земли на 490 км и максимальном удалении на 1426 км с периодом обращения 104 минуты и две секунды.

#Новости#Спутники#Ксения#Общество
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