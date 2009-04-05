Корейский спутник передает на Землю песни о Ким Чен Ире

Как сообщалось ранее, КНДР запустила ракету в воскресенье в 11:32 утра по местному времени с пусковой площадки на мысе Мусудан. Пхеньян утверждает, что это была ракета "Ынха-2" со спутником связи "Кванменсон-2", и что он успешно выведен на обриту через 9 минут после старта. Северокорейские СМИ уточняют, что спутник находится на орбите с углом наклонения 40,6 градуса, на ближайшем удалении от Земли на 490 км и максимальном удалении на 1426 км с периодом обращения 104 минуты и две секунды.