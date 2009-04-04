КНДР завершила приготовления к запуску ракеты

Тем временем Япония уведомила российскую сторону о подготовке проекта резолюции Совета безопасности ООН в связи с запуском северокорейской ракеты, передает РИА Новости со ссылкой на пожелавшего остаться неназванным дипломата одной из стран-членов СБ ООН. Если "Ынха-2" будет запущена, Совет безопасности соберется на заседание уже в 15:00 субботы (23:00 по московскому времени), указал источник.