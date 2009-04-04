КНДР завершила приготовления к запуску ракеты

Примерное время запуска осталось неизменным - в период с 4 по 8 апреля между 6:00 и 11:00 по московскому времени. По данным южнокорейских военных, в Японское море вышли два военных корабля КНДР, которые будут собирать информацию о полете.
Напомним, КНДР намерена с помощью ракеты "Ынха-2" (модификация военной ракеты "Тхэпходонг-2") вывести на орбиту спутник "Кванменсон-2". По мнению ряда стран, это станет поводом для испытаний межконтинентальной баллистической ракеты.
Тем временем Япония уведомила российскую сторону о подготовке проекта резолюции Совета безопасности ООН в связи с запуском северокорейской ракеты, передает РИА Новости со ссылкой на пожелавшего остаться неназванным дипломата одной из стран-членов СБ ООН. Если "Ынха-2" будет запущена, Совет безопасности соберется на заседание уже в 15:00 субботы (23:00 по московскому времени), указал источник.
Россия пока воздерживалась от осуждения планов Северной Кореи. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин напомнил, что резолюция СБ ООН 1718 запрещает КНДР пуски баллистических ракет, но не запрещает выводить на орбиту гражданские спутники.