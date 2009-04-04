Дольщики OOO «ТюменьЛукойлСтрой» отказались от проведения митинга

Возможно, обманутые дольщики действительно достучались до чиновников, и «те впервые с июля 2008 года решили помочь. Схема помощи сейчас прорабатывается в правовом и техническом плане» - сообщают дольщики.
При отсутствии в дальнейшем сдвигов с властями вопрос о митинге будет поднят снова, но дольщики будут выходить на митинги и голодовки уже с политическими лозунгами и требовать смены правительства области и города Тюмени.
«Сейчас заведено уголовное дело против компании «ТюменьЛукойлСтрой», говорят, что факты мошенничества выявлены, будем ждать разрешения этого следствия. Параллельно выявляем количество непроданных (свободных) квартир, ведем поиски других инвесторов способных завершить строительство нашего дома» - прокомментировал представитель инициативной группы дольщиков Александр Рясный.