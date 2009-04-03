Тюменцы почтят память павших минутой молчания

Самым же масштабным, но пока не разработанным до конца, должен стать проект «Минута молчания». На эту идею ребят натолкнула редактор газеты «Университет и регион» Ирена Гецевич. «Во время минуты молчания мы обычно замираем у телевизора, сидим, смотрим и просто разговариваем с членами семьи потише, - пояснил Павел, - мы хотим, чтобы это мероприятие прошло более радикально». Представители «Молодой Гвардии» предлагают объявить минуту молчания в одно и то же время по всем местным радиостанциям, чтобы люди, едущие в автомобиле, услышали этот сигнал, припарковались, вышли из машины и провели несколько минут в раздумьях о людях, отдавших жизнь за мир. Главное при этом совершать все действия осознанно и не забывать о безопасности.