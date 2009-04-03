Тюменцы почтят память павших минутой молчания

В Тюмени акция проводится в пятый раз. За четыре года ее проведения в миру было распространено 45 млн. ленточек. С каждым годом в мероприятии участвуют все больше людей, поскольку каждая ленточка– не просто дань памяти героям Великой отечественной войны, но и реальная помощь.
Однако представители общественных организаций постоянно указывают на то, что Георгиевская ленточка становится обычным аксессуаром – висит на антенне автомобиля и ни о чем не напоминает его владельцу. Павел Белявский, начальник штаба тюменских «молодогвардейцев», заявил, что полностью согласен с этим фактом: «Мы считаем, что ленточка – это тот стержень, на который должно нанизываться много молодежных мероприятий, несущих образовательную нагрузку».
В этом году, помимо акций, проводившихся в прошлые годы, «молодогвардейцы» задумали новые проекты. В центре города планируется открыть кинотеатр под открытым небом, по которому будет транслироваться документальные фильмы о войне. «В этих фильмах много кинохроники, очень много живых интервью, они очень наглядны и интересны». Кроме того, решено было максимально использовать современные информационные каналы. «Мы знаем, что сегодня для молодого человека большое значение имеют элементы стиля, - рассказал Павел Белявский, - поэтому нами разрабатывается несколько рингтонов, в которых будут звучать нотки известных всем военных песен».
Самым же масштабным, но пока не разработанным до конца, должен стать проект «Минута молчания». На эту идею ребят натолкнула редактор газеты «Университет и регион» Ирена Гецевич. «Во время минуты молчания мы обычно замираем у телевизора, сидим, смотрим и просто разговариваем с членами семьи потише, - пояснил Павел, - мы хотим, чтобы это мероприятие прошло более радикально». Представители «Молодой Гвардии» предлагают объявить минуту молчания в одно и то же время по всем местным радиостанциям, чтобы люди, едущие в автомобиле, услышали этот сигнал, припарковались, вышли из машины и провели несколько минут в раздумьях о людях, отдавших жизнь за мир. Главное при этом совершать все действия осознанно и не забывать о безопасности.
Штаб «Молодой Гвардии» также приглашает организации города заказать ленточки сообща. От этого все только выиграют, поскольку цена за ленточку составит от 2,7 до 3,5 рублей.
Обращаться можно по телефонам 474-777, 474-888