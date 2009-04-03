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Треть россиян не может дать определение НАТО

3 апреля 2009, 09:27
Треть россиян в ходе социологического опроса затруднились ответить на вопрос "что такое НАТО". Таковы результаты исследования, проведенного ВЦИОМ.

Еще треть россиян считает НАТО "североатлантическим военным блоком, в который входит несколько государств". По 9 процентов опрошенных выбрали варианты "агрессивный военный блок, который вмешивается в дела других государств" и "американская военная организация".

Что касается целей НАТО, то 41 процент россиян считает, что организация занимается защитой интересов США. 31 процент полагает, что основная цель НАТО - военная агрессия по отношению к различным странам.

58 процентов россиян сказали, что относятся к НАТО отрицательно, 8 процентов - положительно. 14 процентов заявили, что не могут ответить, потому что не слышали о такой организации. 20 процентов не смогли определиться с ответом.

#Новости#НАТО#Таня#Политика
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