Треть россиян не может дать определение НАТО

Еще треть россиян считает НАТО "североатлантическим военным блоком, в который входит несколько государств". По 9 процентов опрошенных выбрали варианты "агрессивный военный блок, который вмешивается в дела других государств" и "американская военная организация".
Что касается целей НАТО, то 41 процент россиян считает, что организация занимается защитой интересов США. 31 процент полагает, что основная цель НАТО - военная агрессия по отношению к различным странам.
58 процентов россиян сказали, что относятся к НАТО отрицательно, 8 процентов - положительно. 14 процентов заявили, что не могут ответить, потому что не слышали о такой организации. 20 процентов не смогли определиться с ответом.