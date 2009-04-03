Страны G20 вложат в экономику пять триллионов долларов

Кроме того, по словам Брауна, 250 миллиардов долларов будут направлены на финансовые рынки. Британский премьер-министр добавил, что на встрече лидеры G20 достигли договоренности о совместных действиях в рамках борьбы с "налоговыми гаванями", и в ближайшее время Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликует список стран, которые не помогают бороться с уклонением от уплаты налогов.