Страны G20 вложат в экономику пять триллионов долларов

Дополнительный триллион долларов будет выделен Международному валютному фонду (МВФ) и другим финансовым институтам. МВФ также будет использовать золотые резервы для помощи бедным странам.
Кроме того, по словам Брауна, 250 миллиардов долларов будут направлены на финансовые рынки. Британский премьер-министр добавил, что на встрече лидеры G20 достигли договоренности о совместных действиях в рамках борьбы с "налоговыми гаванями", и в ближайшее время Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликует список стран, которые не помогают бороться с уклонением от уплаты налогов.
На саммите также обсуждался новый порядок выплат бонусов руководителям крупнейших корпораций. Большинство участников встречи неоднократно подчеркивали, что компании, получающие господдержку в борьбе с кризисом, не должны выплачивать премиальные своему менеджменту.
По итогам саммита Браун заявил, что утвержденные на встрече лидеров G20 антикризисные меры позволят мировой экономике выйти из кризиса существенно раньше, чем ранее предполагал МВФ. В своем последнем прогнозе МВФ сообщил, что постепенное восстановление глобальной экономики произойдет в 2010 году.
Президент Франции Николя Саркози отметил, что итоги лондонского саммита превзошли все ожидания его участников. Лидеры стран G20 договорились провести дополнительную встречу до конца текущего года.
Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" был посвящен поискам путей выхода мировой экономики из кризиса. В частности, речь шла об укреплении глобальной финансовой и экономической систем, а также противостоянию рецессии и дефляции.