Символ Тюмени будет отмечен специальным знаком

6 апреля в 15 часов на Мосту влюбленных состоится торжественное закрытие проекта «Символ Тюмени». В голосовании приняли участие порядка 500 человек, отмечает пресс-служба тюменского отделения Молодой Гвардии.
Победителем стал Мост влюбленных, которому отдали предпочтение 275 человек. На 2 месте расположился главный корпус Тюменского государственного архитектурно-строительного университета (130 голосов), и 3 место заслужил Тюменский драматический театр (100 голосов).
В ходе торжественного закрытия молодогвардейцы установят рядом с табличкой «Мост влюбленных» еще одну: фотография моста с надписью «Символ города Тюмени» и дата - 6 апреля 2009 г.
«Проект дает понять, что архитектурный облик нашего города очень разнообразен. Тройка победителей показала, что у тюменцев ассоциируются с нашим городом уникальные постройки как столетней давности, так и новые сооружения с интересной архитектурой. Мост влюбленных уже на предварительном голосовании стремительно «вырвался» вперед, и у нас почти не было сомнений, что неформальным символом Тюмени по мнению жителей станет именно он», отметил руководитель акции Руслан Кайсаров.
Напомним, что голосование проходило на сайте «В контакте», урны для голосования были установлены в вузах и торговых центрах города.