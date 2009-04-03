Символ Тюмени будет отмечен специальным знаком

«Проект дает понять, что архитектурный облик нашего города очень разнообразен. Тройка победителей показала, что у тюменцев ассоциируются с нашим городом уникальные постройки как столетней давности, так и новые сооружения с интересной архитектурой. Мост влюбленных уже на предварительном голосовании стремительно «вырвался» вперед, и у нас почти не было сомнений, что неформальным символом Тюмени по мнению жителей станет именно он», отметил руководитель акции Руслан Кайсаров.