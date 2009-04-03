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«Радио Шансон» объявляет в Тюмени «Дачный сезон»

3 апреля 2009, 15:35
На «Радио Шансон» в Тюмени» стартовала акция «Дачный сезон», в которой принимались и оценивались дачные советы. Причём не за просто так, а за очень достойные призы – теплицу либо скважину для воды на участке.
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Тюмень

Весной прошлого года вся дачная общественность была не на шутку взбудоражена. На «Радио Шансон» в Тюмени» стартовала акция «Дачный сезон», в которой принимались и оценивались дачные советы. Причём не за просто так, а за очень достойные призы – теплицу либо скважину для воды на участке.

В этом году «Радио Шансон» решило продолжить акцию и сбор дачных рекомендаций «из народа».

Как сообщает программный директор радиостанции Мария Бэллис, в этом году в «Дачный сезон» добавятся новшества:

«Во-первых, специально для удобства участников вводится круглосуточный приём дачных советов. Позвонив на короткий номер 0742, можно наговорить сколько угодно советов.

Во-вторых, дачные советы будут проверяться на уникальность и на повторяемость. Ведь по итогам прошлой акции был выпущен специальный буклет «Дачные советы от «Радио Шансон», который можно будет получить на радиостанции.

В-третьих, также все поступающие дачные советы , прежде чем попасть в эфир, будут в обязательном порядке рецензироваться специалистами-зоотехника Сельхозакадемии. За ними же будет право решающего голоса при определении победителей недели и месяца».

Что касается призов, то победитель недели получает полезный приз ( например, тачку садовую или целую шланга садового). Суперприз месяца - теплица из поликарбоната или 20-метровую скважину для воды.

Безусловно, всё это весьма достойные призы для любого дачника.

#Новости#Тюмень#Шансон#Таня#Культура
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