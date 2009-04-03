«Радио Шансон» объявляет в Тюмени «Дачный сезон»

Весной прошлого года вся дачная общественность была не на шутку взбудоражена. На «Радио Шансон» в Тюмени» стартовала акция «Дачный сезон», в которой принимались и оценивались дачные советы. Причём не за просто так, а за очень достойные призы – теплицу либо скважину для воды на участке.