Молодые тюменцы ждут "Хрустальных апельсинов"

Около сорока работ будут представлять различные ВУЗы и школы города.
Как сообщает центр информации, рекламы и маркетинга ТюмГНГУ, особенность тюменского «Хрустального апельсина» - номинация для школьников «Дебют».
Организаторы регионального тура предоставляют молодёжи возможность получить признание профессионального PR-сообщества и всероссийскую известность.
Церемония награждения и презентации работ победителей пройдут в Большом зале Администрации города. В Тюмени в состав жюри и экспертного совета «Хрустального апельсина» вошли Александр Новопашин, директор департамента информационной политики администрации Тюменской области, Николай Карнаухов, ректор Тюменского государственного нефтегазового университета, Андрей Михайлов, начальник управления общественных коммуникаций департамента информационной политики Тюменской области, Жанна Пинчук, директор по информационной политике и связям с общественностью холдинга "Партнер", Галина Герасимова, заведующая кафедрой социальных технологий ТюмГНГУ, Полина Гаранина, заместитель директора по связям с общественностью банка "Московский капитал", Анастасия Жилина, генеральный директор студии инсайт технологий «Райд», Елена Степанова, заместитель директора по развитию компании «Дефис», Александр Пересторонин, руководитель корпункта «РИА-новости», Равиль Аглиулин, генеральный директор компании «ПолиграфИнтер».
Церемония награждения победителей состоится в рамках I Всероссийского молодёжного фестиваля креативных идей «ПРизвание», организованного кафедрой социальных технологий Тюменского государственного нефтегазового университета и Тюменским представительством Российской Ассоциации студентов по связям с общественностью «ПРизвание».
В этом году конкурс проводится при поддержке Правительства Тюменской области, Администрации города, компаний «Мосмарт», «Южный», «Полиграфинтер», «Дефис».