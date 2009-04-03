Молодые тюменцы ждут "Хрустальных апельсинов"

Церемония награждения и презентации работ победителей пройдут в Большом зале Администрации города. В Тюмени в состав жюри и экспертного совета «Хрустального апельсина» вошли Александр Новопашин, директор департамента информационной политики администрации Тюменской области, Николай Карнаухов, ректор Тюменского государственного нефтегазового университета, Андрей Михайлов, начальник управления общественных коммуникаций департамента информационной политики Тюменской области, Жанна Пинчук, директор по информационной политике и связям с общественностью холдинга "Партнер", Галина Герасимова, заведующая кафедрой социальных технологий ТюмГНГУ, Полина Гаранина, заместитель директора по связям с общественностью банка "Московский капитал", Анастасия Жилина, генеральный директор студии инсайт технологий «Райд», Елена Степанова, заместитель директора по развитию компании «Дефис», Александр Пересторонин, руководитель корпункта «РИА-новости», Равиль Аглиулин, генеральный директор компании «ПолиграфИнтер».