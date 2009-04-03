Итоги саммита: 1-0 в пользу Америки

Собравшимся удалось сосредоточиться на решении текущих кризисных проблем, а не перессориться, обсуждая непонятную "новую финансовую архитектуру".
"Это день, когда мир объединился для того, чтобы бороться против глобальной рецессии. Не словами, но планом, нацеленным на глобальное восстановление и реформы", – обобщил итоги саммита премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Не менее щедрыми на добрые слова оказались и другие участники. Саммит "превзошел то, что, мы думали, мы могли достичь", заявил президент Франции. Эти слова имеют особое значение хотя бы потому, что французский лидер обещал покинуть встречу в случае несогласия с принятыми на ней решениями. Комментируя итоги саммита, Николя Саркози не без удовлетворения заметил, что принципиальные элементы, на которых настаивала Франция, были внесены в финальное коммюнике. Особенно по сердцу французскому президенту пришлось решение "двадцатки" покончить с "налоговыми оазисами" и банковской тайной.
Столь же позитивной оказалась реакция другого важного и не менее "капризного" участника – канцлера ФРГ. "Это очень и очень хорошие результаты, достигнуто почти историческое согласие", – заявила по окончании встречи г-жа Меркель.
Согласие с резолюцией саммита выразил и Китай, имеющий, как известно, собственное видение происходящего. Не исключено, что какая-то критика принятых решений с китайской стороны прозвучит в последующих комментариях, хотя обычно в правилах китайцев сразу заявлять о своем несогласии.
Таким образом, лондонский саммит стал свидетельством полной и безоговорочной победы "американской модели" выхода из кризиса, предполагающей "заливание" проблем деньгами. Европейский вариант, построенный на развитии систем контроля и учета в мировых финансах и пресловутом реформировании финансовой архитектуры, оказался невостребованным, но из него были позаимствованы наиболее конструктивные элементы. Прежде всего, это решительная борьба с "налоговыми оазисами" и банковской тайной. Не меньшее значение имеют и сформированные в ходе встречи принципы реформирования мировой банковской системы и деятельности хедж-фондов, а также решение о более жестком регулировании и проверке рейтинговых агентств.
Все это дает основания считать результаты лондонской встречи достаточно обнадеживающими: приехавшая на пожар команда стала действительно тушить пламя, а не заниматься составлением новых правил противопожарной безопасности. На содержимое "пожарных цистерн" члены команды G20 не поскупились: $5 трлн, которые предполагается влить в мировую экономику, – невиданная доселе сумма, сопоставимая с объемами мирового ВВП. Деньги будут направлены на стимулирование спроса, создание новых рабочих мест, поддержание системы кредитования и стерилизацию "плохих долгов" по всему миру. Крайне важно, что эти деньги будут не только американскими и их направят не только в очаг пожара – экономику США, но и во все остальные страны. Это, с одной стороны, ограничит неизбежную эмиссию доллара и ее последствия, а с другой – окажет стимулирующее действие на все основные экономики мира.