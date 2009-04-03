Итоги саммита: 1-0 в пользу Америки

Все это дает основания считать результаты лондонской встречи достаточно обнадеживающими: приехавшая на пожар команда стала действительно тушить пламя, а не заниматься составлением новых правил противопожарной безопасности. На содержимое "пожарных цистерн" члены команды G20 не поскупились: $5 трлн, которые предполагается влить в мировую экономику, – невиданная доселе сумма, сопоставимая с объемами мирового ВВП. Деньги будут направлены на стимулирование спроса, создание новых рабочих мест, поддержание системы кредитования и стерилизацию "плохих долгов" по всему миру. Крайне важно, что эти деньги будут не только американскими и их направят не только в очаг пожара – экономику США, но и во все остальные страны. Это, с одной стороны, ограничит неизбежную эмиссию доллара и ее последствия, а с другой – окажет стимулирующее действие на все основные экономики мира.