Зеленая планета глазами тюменских детей

Форум прошел в два этапа. Заочный этап форума позволил всем желающим детям и подросткам до 18 лет представить свои работы для участия в следующих конкурсах: «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых исследовательских и проектных работ по экологии, сохранению и возрождению лесных насаждений, энергосбережению и бережному отношению к природным ресурсам; «Эксперимент в космосе» - конкурс школьных проектов по постановке физических, механических и эколого-биологических экспериментов на борту Международной Космической Станции (МКС) или на борту биологического спутника; «Жизнь леса и судьбы людей» - литературный конкурс (проза, стихи, газетные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о красоте и экологических проблемах родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране природы; «Зеленая планета глазами детей» - конкурс рисунков и фотографий, и других.