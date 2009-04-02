Зеленая планета глазами тюменских детей

Он стал региональным этапом Всероссийского экологического форума «Зеленая планета – 2009», сообщает Nashgorod.ru пресс-служба благотворительного фонда развития города Тюмени.
Реализовать проект помогла победа ТОДД «ЧИР» в ноябре 2008 года в конкурсе социальных проектов «Наш Регион», корпоративной благотворительной программы ОАО «Запсибкомбанк», администрируемой Благотворительным Фондом развития города Тюмени.
Целью, проведенного, экологического форума стало развитие интеллектуальных способностей учащихся, выявление способных и одаренных старшеклассников, привлечение их к исследовательской деятельности; поощрение талантливых, эрудированных юных экологов, владеющих методами проведения полевых исследований; развитие детского сотрудничества в области экологии на основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой деятельности.
Форум прошел в два этапа. Заочный этап форума позволил всем желающим детям и подросткам до 18 лет представить свои работы для участия в следующих конкурсах: «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых исследовательских и проектных работ по экологии, сохранению и возрождению лесных насаждений, энергосбережению и бережному отношению к природным ресурсам; «Эксперимент в космосе» - конкурс школьных проектов по постановке физических, механических и эколого-биологических экспериментов на борту Международной Космической Станции (МКС) или на борту биологического спутника; «Жизнь леса и судьбы людей» - литературный конкурс (проза, стихи, газетные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о красоте и экологических проблемах родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране природы; «Зеленая планета глазами детей» - конкурс рисунков и фотографий, и других.
На очный этап были приглашены коллективы, отобранные по результатам заочного. Во время очного этапа форума состоялись встречи с представителями Департамента недропользования и экологии, ведущих специалистов в области экологии; презентации делегаций по обмену опытом работы в области экологии; представление научно-исследовательских проектов.