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В Тюмени студент имитировал своё похищение, чтобы купить подарок девушке

2 апреля 2009, 12:31
Тюменским межрайонным следственным отделом завершена проверка по заявлению жительницы областного центра по факту похищения её несовершеннолетнего сына.
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Тюмень

Об этом сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Как установлено проверкой, 23 марта 2009 года в правоохранительные органы обратилась жительница Тюмени с заявлением о похищении её 17-летнего сына – студента профессионального училища, и вымогательстве у него 5 тысяч рублей за освобождение.

Проведение оперативных мероприятий по данному факту было поручено сотрудникам оперативно-розыскной части по борьбе с организованной преступностью при ГУВД по Тюменской области.

В ходе проверки было установлено предполагаемое место содержания студента – игровой клуб в п. Боровский Тюменского района. Прибыв на место, оперативники задержали нескольких подростков и освободили похищенного.

Во время проведения проверочных мероприятий следователь выяснил, что в тот день к «потерпевшему» приехали его знакомые и потребовали вернуть долг. Чтобы вернуть деньги, молодой человек решил разыграть своё похищение и вместе с приятелями проехал в п. Боровский, где они проживали.

Находясь в игровом клубе, парень позвонил матери с чужого телефона и сообщил, что его, угрожая и демонстрируя кастет, похитили, вывезли за пределы города и вымогают деньги. Назвав сумму в 5 тыс. рублей, «похищенный» предполагал вернуть долг в размере 3,5 тыс. рублей, а на оставшиеся деньги купить знакомой девушке подарок.

Проанализировав материалы проверки, следователем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения и вымогательства. В тоже время, материалы проверки направлены в следственный отдел по Ленинскому округу Тюмени для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

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