В Тюмени студент имитировал своё похищение, чтобы купить подарок девушке

Во время проведения проверочных мероприятий следователь выяснил, что в тот день к «потерпевшему» приехали его знакомые и потребовали вернуть долг. Чтобы вернуть деньги, молодой человек решил разыграть своё похищение и вместе с приятелями проехал в п. Боровский, где они проживали.