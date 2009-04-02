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В Тюмени пройдет конкурс эстрадной песни «Волшебные ступеньки»

2 апреля 2009, 11:23
Юные тюменцы приглашаются к участию в IX детском областном TV-конкурсе эстрадной песни «Волшебные ступеньки».
Сюжет
Тюмень

Приглашаем принять участие в IX детском областном TV-конкурсе эстрадной песни «Волшебные ступеньки».

Заявку на участие в конкурсе вы можете принести в театр кукол или на кассу театра до 26 апреля 2009 года.

Отборочные туры:

27 апреля – Ленинский округ (10-00)

27 апреля – Калининский округ, Тюменский район и конкурсанты из других городов и регионов (12-00)

27 апреля – Центральный округ (14-00)

Полуфинал пройдет 28 апреля в 11-00, а финалисты встретятся в этот день в 15.00.

Гала-концерт состоится 9 мая в в 13-00.

Продюсер проекта - Пустыльников Василий Николаевич - 46-76-05, 92-20-92

Директор конкурса - Воронина Елизавета Глебовна - 45-32-12, 46-44-70, 94-05-44

#Новости#Тюмень#Конкурсы#Таня#Культура
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