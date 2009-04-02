nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени на рынке труда востребованы работники социальной сферы

2 апреля 2009, 10:04
На состоявшемся вчера очередном заседании межведомственной комиссии по выходу граждан на самообеспечение и содействию их занятости была заслушана информация миграционной службы, представитель которой рассказал о мерах, предпринимаемых УФМС по стабилизации ситуации на рынке труда.
Сюжет
Тюмень

Кроме этого, вниманию собравшихся были представлены данные мониторинга социально-экономического положения организаций за март текущего года, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации Тюмени.

По словам, начальника информационно-аналитического управления Виктора Васильевича Яковлева, в марте руководителями структурных подразделений администрации города Тюмени было проведено 70 встреч с 400 хозяйствующими субъектами. Он также отметил, что сегодня на рынке труда востребованы работники социальной сферы и служб правопорядка.

Также вниманию комиссии было представлено 2 индивидуальных плана по выходу граждан на самообеспечение и самозанятость.

#Новости#Работа#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25