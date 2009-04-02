В Тюмени на рынке труда востребованы работники социальной сферы

На состоявшемся вчера очередном заседании межведомственной комиссии по выходу граждан на самообеспечение и содействию их занятости была заслушана информация миграционной службы, представитель которой рассказал о мерах, предпринимаемых УФМС по стабилизации ситуации на рынке труда.

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