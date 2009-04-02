В Тюмени на рынке труда востребованы работники социальной сферы

Кроме этого, вниманию собравшихся были представлены данные мониторинга социально-экономического положения организаций за март текущего года, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации Тюмени.
По словам, начальника информационно-аналитического управления Виктора Васильевича Яковлева, в марте руководителями структурных подразделений администрации города Тюмени было проведено 70 встреч с 400 хозяйствующими субъектами. Он также отметил, что сегодня на рынке труда востребованы работники социальной сферы и служб правопорядка.
Также вниманию комиссии было представлено 2 индивидуальных плана по выходу граждан на самообеспечение и самозанятость.