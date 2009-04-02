Российский фондовый рынок стал одним из лучших в мире в первом квартале

В отличие от последних месяцев 2008 года, когда падали все фондовые индексы, в первом квартале 2009 года во многих странах наблюдался их рост, хотя, прежде всего, это относится к развивающимся рынкам.
Фондовые рынки развитых стран в первом квартале нынешнего года не слишком порадовали инвесторов. Основной индикатор США - индекс "голубых фишек Dow Jones Industrial Average потерял за первые три месяца года 13%. Индекс Dow Jones World, в который входят акции компаний всех стран, кроме США, упал на 12%.
Японский Nikkei с начала года потерял 8%, канадский S&P/TSX Composite - 3%. Еще хуже положение в Европе: индексы Германии, Франции и Великобритании рухнули на 11-15%.
Зато индекс развивающихся рынков Morgan Stanley прибавил 0,5% в долларовом выражении и 4% в национальных валютах. При этом в Китае акции с начала года взлетели на 30%. Еще одна страна, где рынок показал неплохой результат - Бразилия. Основной индикатор бразильских акций - индекс Bovespa прибавил 9%.
В России в первом квартале индекс РТС вырос на 9,1%, а индекс ММВБ подскочил на 24,8%. Индекс MSCI Russia вырос на 5,4%. По мнению стратега компании "Ренессанс капитал" Ованеса Оганисяна, в начале года стабилизировались основные факторы, оказывающие влияние на российский фондовый рынок, - цены на нефть и курс рубля. Инвесторы продолжают переоценивать российские риски в лучшую сторону, считает Оганисян, и этому может способствовать отвязывание рубля от бивалютной корзины.
Портфельный управляющий ING Investment Management Ури Ландесман считает, что если стабилизация в мире продолжится, лучшие результаты могут показать Канада и Бразилия. "Прилив может поднять большинство лодок, но не все", - цитируют Ландесмана "Ведомости".
Неплохих результатов управляющие ждут также от фондового рынка США, где правительственные меры дадут эффект, и ориентированных на экспорт азиатских рынков. "Состояние азиатских компаний и экономик позволит им пережить все это", - полагает директор по инвестициям на глобальных рынках Federated Investors Стивен От. Основным приоритетом для Federated Investors станут США и Китай. "Мы считаем, что "Кимерика" (Китай + Америка) развивается быстрее и в целом в лучшем состоянии, чем Европа", - утверждает управляющий.
Иначе смотрят на ситуацию аналитики Citigroup. Банк рекомендует инвесторам держать в портфелях больше европейских, в первую очередь британских, акций. По оценке Citigroup, в середине марта такие бумаги торговались по цене, в девять раз превышающей прогнозируемую прибыль на акцию в 2009 года, тогда как акции американских и азиатских компаний (без учета Японии) стоят в 12 раз больше прибыли.
Если акции на мировых рынках будут расти, Россия подрастет вместе со всеми, говорит Оганисян. Но при всеобщем падении снижение котировок российских акций будет ограниченным, ведь Россия и так упала сильнее всех рынков, а вес отечественных бумаг в индексе MSCI EM сократился с 10% в начале 2008 года до менее 6% сейчас.