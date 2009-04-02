Российский фондовый рынок стал одним из лучших в мире в первом квартале

Иначе смотрят на ситуацию аналитики Citigroup. Банк рекомендует инвесторам держать в портфелях больше европейских, в первую очередь британских, акций. По оценке Citigroup, в середине марта такие бумаги торговались по цене, в девять раз превышающей прогнозируемую прибыль на акцию в 2009 года, тогда как акции американских и азиатских компаний (без учета Японии) стоят в 12 раз больше прибыли.