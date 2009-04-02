Nashgorod.ru подвел итоги первоапрельского конкурса

К сожалению, в эту светлую новость сегодня верят не многие. И на это есть свои причины. Действительно, с трудом можно представить, что в течение 4-х лет никто не затоптал посевов «сердобольных граждан». Да и экологическая обстановка вряд ли позволяет «вестникам весны» жить на клумбе. Уж если подснежники вымирают в лесу, что говорить о городе. Будем надеяться, что когда-нибудь ситуация изменится, и эта новость ни для кого и новостью не будет.