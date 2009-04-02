Nashgorod.ru подвел итоги первоапрельского конкурса

И это неудивительно, ведь подчас реальные новости из нашей жизни кажутся нереальными! Итак, список Нереальных новостей:
Да, новость скорее не смешная, а грустная, но придуманная нами. Для правдоподобности мы добавили в нее реальные факты, но никаких статистических данных о штрафах по почте ГИБДД не разглашает. То, что это событие приняли за правду, не удивляет. Видимо, многие не без греха, и в тайне ждут весточки из ГИБДД. Не бойтесь, соблюдайте правила дорожного движения!
Эту «утку» раскусили все. Действительно, зачем красивой молодой девушке устанавливать холодный мраморный бюст? И это вовсе не значит, что тюменцы против увековечения землячки, наоборот, многие форумчане поддержали такую идею. Кто знает, быть может, мы подали неплохую идею, и в Тюмени когда-нибудь станет красивым памятником больше?
К сожалению, в эту светлую новость сегодня верят не многие. И на это есть свои причины. Действительно, с трудом можно представить, что в течение 4-х лет никто не затоптал посевов «сердобольных граждан». Да и экологическая обстановка вряд ли позволяет «вестникам весны» жить на клумбе. Уж если подснежники вымирают в лесу, что говорить о городе. Будем надеяться, что когда-нибудь ситуация изменится, и эта новость ни для кого и новостью не будет.
Как оказалось, не все и знают знаменитую землячку. Однако поверить в то, что можно завоевать славу в Москве, выпустить сольный альбом, стать светской львицей, а потом вернуться в родную деревню доить коров и полоть огород, способен только Лев Толстой. Форумчане же идею опрощения не поддержали. И правильно сделали, ведь новость полностью придумана нашей редакцией!
Честное слово, мы очень рады, что вы приняли эту новость за чистую правду. Это значит, что люди готовы еще верить в чудеса! Мы будем очень рады, если каждый из вас найдет свою «черепаховую Искорку», которая будет приносить вам удачу!
Теперь представим вам реальные новости, которые многие приняли за первоапрельскую шутку. Лидирующую позицию занимает новость про взрыв памятника Ленину в Санкт-Петербурге. Сообщаем, что это совершенная правда, а если кто-то и пошутил (имеем в виду взрывателей), то явно не Nashgorod.ru. Сомнения форумчан вызвал тот факт, что Юлия Тимошенко вошла в десятку самых красивых дам-политиков. Для тех, кто не согласен с мнением экспертов, напоминаем, что на вкус и цвет товарищей нет. Сотрудников Nashgorod.ru удивило недоверие тюменцев к новости о перепадах температуры. Такими вещами не шутят, товарищи!
Итак, наши победители:
Дмитрий (Dashev)
Иван (Mixa81)
Кирилл (ANARKI)
Дмитрий, Иван и Кирилл будут награждены фирменными футболками Nashgorod.ru дипломами победителей конкурса. Кроме того, поощрительные призы и дипломы участников получат Сергей (Driver), Ursus, Руслан (иностранец), а также Иван и Павел, чьи ники пока неустановленны. Контактная информация для победителей – здесь.