Крупнейшие автостраховщики объявили о снижении тарифов

"Ресо-Гарантия" предлагает 30-процентную скидку на страхование автомобиля не старше 1997 года при условии покупки сразу трех продуктов компании - "Ресо-Авто" с риском "Только хищение", "Ресоавто-Помощь" и добровольного страхования автогражданской ответственности (ДГО) с любым лимитом.
"Росно" предлагает 2,2-процентный тариф на страхование машины для жителей регионов и 2,9-процентный - для москвичей, но только при условии, что стоимость автомобиля не превышает 100 тысяч долларов, а его возраст составляет менее девяти лет. К тому же, страховщик требует оформления франшизы в размере двух процентов от цены машины, но на сумму не менее 25 тысяч рублей.
"Ренессанс Страхование" - предложила клиентам других страховых компаний продление КАСКО на 10 процентов дешевле, чем их нынешний тариф. Однако стоимость полиса со скидкой не может быть меньше, чем его же цена с 25-процентной скидкой по собственным тарифам компании. К тому же, "чужих" клиентов "Ренессанс" готов принять только при условии, что за год у них произошло не более одного страхового случая.
В ответ на снижение автотарифов представитель Федеральной службы страхового надзора (ФССН) заявил, что такой способ привлечения клиентов может привести к финансовой нестабильности самих страховщиков. "Мы смотрим на тарифы всегда с точки зрения устойчивости страховщика. Компании не должны забывать, что под взятые обязательства надо формировать резервы. И я что-то не слышал, чтобы дешевели запчасти и труд рабочих на станциях", - отметил он. Однако представители "страховщиков-новаторов" заявили, что не опасаются обвинений в демпинге.