Крупнейшие автостраховщики объявили о снижении тарифов

"Ренессанс Страхование" - предложила клиентам других страховых компаний продление КАСКО на 10 процентов дешевле, чем их нынешний тариф. Однако стоимость полиса со скидкой не может быть меньше, чем его же цена с 25-процентной скидкой по собственным тарифам компании. К тому же, "чужих" клиентов "Ренессанс" готов принять только при условии, что за год у них произошло не более одного страхового случая.