HTC разработала смартфон-моноблок с qwerty-клавиатурой

Смартфон HTC Snap построен на базе процессора Qualcomm, работающего с частотой 528 мегагерц. Объем оперативной памяти аппарата - 192 мегабайта, емкость встроенной флэш-памяти - 256 мегабайт. Последнюю можно расширить за счет карты памяти microSD.
Диагональ дисплея HTC Snap составляет 2,4 дюйма. Из модулей беспроводной связи в смартфоне есть Wi-Fi, 3G и Bluetooth. Любой из них можно использовать для синхронизации календаря, контактов и почтового ящика. Также в аппарате есть модуль GPS и двухмегапиксельная камера.
HTC Snap работает под управлением Windows Mobile 6.1. Для большего удобства в смартфон предустановленна программная оболочка TouchFLO 3D.
В настоящее время HTC выпускает около 20 моделей смартфонов. Среди них, до появления Snap, не было ни одного моноблока с qwerty-клавиатурой. Кроме того, все другие смартфоны HTC оснащены сенсорными экранами.