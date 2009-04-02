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HTC разработала смартфон-моноблок с qwerty-клавиатурой

2 апреля 2009, 13:38
Компания HTC на выставке CTIA Wireless 2009 представила смартфон Snap, сообщает Electronista. Он выполнен в нетипичной для HTC компоновке - моноблок с qwerty-клавиатурой без сенсорного экрана.

Смартфон HTC Snap построен на базе процессора Qualcomm, работающего с частотой 528 мегагерц. Объем оперативной памяти аппарата - 192 мегабайта, емкость встроенной флэш-памяти - 256 мегабайт. Последнюю можно расширить за счет карты памяти microSD.

Диагональ дисплея HTC Snap составляет 2,4 дюйма. Из модулей беспроводной связи в смартфоне есть Wi-Fi, 3G и Bluetooth. Любой из них можно использовать для синхронизации календаря, контактов и почтового ящика. Также в аппарате есть модуль GPS и двухмегапиксельная камера.

HTC Snap работает под управлением Windows Mobile 6.1. Для большего удобства в смартфон предустановленна программная оболочка TouchFLO 3D.

В настоящее время HTC выпускает около 20 моделей смартфонов. Среди них, до появления Snap, не было ни одного моноблока с qwerty-клавиатурой. Кроме того, все другие смартфоны HTC оснащены сенсорными экранами.

#Новости#Мобильные средства связи#Таня#Общество
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