nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Житель Тюменской области убил гостя с севера в новогоднюю ночь

1 апреля 2009, 14:23
Ишимским межрайонным следственным отделом привлечён к уголовной ответственности 32-летний Станислав Макушин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что трижды судимый за преступления против собственности, нигде не работающий Макушин проживал в с. Казанском с сожительницей, её сыном и совместным ребёнком.

Ранее Макушин неоднократно избивал своего 15-летнего пасынка, в связи с чем в отношении злодея было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) и ст. 130 УК РФ (оскорбление), которое в настоящее время рассматривается в суде.

27 декабря 2008 года пасынок погиб, замёрзнув на улице, и 31 декабря около 22 часов Макушин решил сходить к соседям, чтобы поделиться своим горем. В это время у знакомых гостил 51-летний дядя хозяйки квартиры, приехавший из Лабытнанги на празднование Нового года.

В жилище между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанёс множество ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего, причинив ему черепно-мозговую травму. Находившееся в это время в доме племянница и её подруга с трудом оттащили Макушина и вызвали «скорую помощь». Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, потерпевший 9 января 2009 года скончался в Областной больнице № 14 (с. Казанское).

Благодаря грамотно спланированным и чётко реализованным следственно-оперативным мероприятиям 13 января текущего года Макушин был задержан. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, злодей заключён под стражу.

Органами предварительного следствия Макушину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25