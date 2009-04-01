Житель Тюменской области убил гостя с севера в новогоднюю ночь

Следствием установлено, что трижды судимый за преступления против собственности, нигде не работающий Макушин проживал в с. Казанском с сожительницей, её сыном и совместным ребёнком.
Ранее Макушин неоднократно избивал своего 15-летнего пасынка, в связи с чем в отношении злодея было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) и ст. 130 УК РФ (оскорбление), которое в настоящее время рассматривается в суде.
27 декабря 2008 года пасынок погиб, замёрзнув на улице, и 31 декабря около 22 часов Макушин решил сходить к соседям, чтобы поделиться своим горем. В это время у знакомых гостил 51-летний дядя хозяйки квартиры, приехавший из Лабытнанги на празднование Нового года.
В жилище между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанёс множество ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего, причинив ему черепно-мозговую травму. Находившееся в это время в доме племянница и её подруга с трудом оттащили Макушина и вызвали «скорую помощь». Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, потерпевший 9 января 2009 года скончался в Областной больнице № 14 (с. Казанское).
Благодаря грамотно спланированным и чётко реализованным следственно-оперативным мероприятиям 13 января текущего года Макушин был задержан. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, злодей заключён под стражу.
Органами предварительного следствия Макушину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).