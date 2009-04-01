Житель Тюменской области убил гостя с севера в новогоднюю ночь

В жилище между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанёс множество ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего, причинив ему черепно-мозговую травму. Находившееся в это время в доме племянница и её подруга с трудом оттащили Макушина и вызвали «скорую помощь». Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, потерпевший 9 января 2009 года скончался в Областной больнице № 14 (с. Казанское).