Виктор Кириллов: Запах нефти самый любимый!

— Скважина закладывается в конкретной точке. Привозят туда буровой станок. Такой мини завод с высокой металлической вышкой. Бурение ведется тяжелыми металлическими трубами. И чем глубже скважина, тем буровая колонна тяжелее. Значит, колонну труб нужно держать на чем-то прочном. А держат на тросах через систему блоков. Но бурить то ещё нужно по-особенному . Ведь не просто так сверлишь дырку. Нужна специальная смазка для того, чтобы вынести то, что выбурило. Ведь когда копают, лопатой выкидывают не нужную землю. А здесь долото вгрызается в землю, и разрушенные породы выносит на поверхность глинистым раствором. Он делается с помощью специальных механизмов-глиномешалок . Где мощный насос нагнетает этот раствор в скважину, создавая циркуляцию. Выносят выбуренную породу и укрепляют стенки скважин. После того как пробурили скважину, стенки её нужно обсадить металлической колонной, чтобы она не разрушилась. В зависимости от конструкции скважины и её глубины эксплуатационные колонны спускают секциями разного диаметра.