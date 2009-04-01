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Виктор Кириллов: Запах нефти самый любимый!

1 апреля 2009, 16:43
«Геология-это наука о составе, строении, истории развития земной коры и более глубоких недр Земли, а также о размещении в земной коре полезных ископаемых.«А для высококвалифицированного специалиста в области геологии нефти и газа, главного геолога СибИНТЭК Виктора Кириллова это слово связано с работой и частью жизни.
Сюжет
Тюмень

«Геология-это наука о составе, строении, истории развития земной коры и более глубоких недр Земли, а также о размещении в земной коре полезных ископаемых." Так написано в толковом словаре. Но у каждого с этим словом связаны отдельные ассоциации. По большей части это север, нефть, газ и Западная Сибирь, место, где все соединяется воедино.

А для высококвалифицированного специалиста в области геологии нефти и газа, главного геолога СибИНТЭК Виктора Кириллова это слово связано с работой и частью жизни.

Виктор Прокопьевич, вы более двадцати лет проработали на севере Тюменской области, большую часть из которых отдали Правдинской нефтегазоразведочной экспедиции (НГЭ). А помните ли вы те первые дни, когда приехали туда?

— Первые дни как раз я и помню. Мороз был страшный, даже ручки у пластмассовой сумки одеревенели. Через пару дней после того как устроился на работу, поехал на буровую. Даже помню её номер-вторая Фроловская.

Я знаю, что вы участвовали в открытии нефтяных месторождений.

— Да, несколько раз. К примеру, была третья Крючковская. Теперь это Петеленское месторождение. Было ещё Приобское, Приразломное месторождение. Я возможно на первой пробуренной скважине не был, а на десятке разведочных присутствовал.

У вас есть самое любимое месторождение?

— Мне нравилось работать на Каринской площади, правда, она не стала месторождением. Там нефть не нашли. А чем она мне нравилась, я мог оттуда ездить в Тюмень. Шел километров 10 лесом, выходил на железную дорогу и по ней шел ещё 6 километров до первой станции, садился на поезд и ехал до города. Бывало так, что делать нечего, погода плохая, нелетная. Буровые стояли. И я раз на пару тройку дней думаю, съезжу, а потом обратно и пешком до буровой. Как удобно.

Вернемся к тому, что нефть не всегда есть там, где её ищут. И для правильного определения её местоположения бурится несколько скважин, не так ли?

— Ну, вот если смотреть по запасам есть некая газоносная область. Да? (киваю) Вот как наша Западная Сибирь. Тюменская область в частности. И Омская и Томская, везде нефть есть. Но не на каждом участке она может быть. Классически нефть залегает в антиклиналях — это такой резервуар. Но так как она легкая, то поднимается вверх и соответственно снизу её подпирает пластовая вода. Поэтому первая скважина закладывается в центре антиклинали. При получении нефти бурится ещё несколько скважин, чтобы определить контур нефтеносности.

Начавшаяся в 1985 году перестройка внесла большие коррективы в жизнь страны и положила начало ликвидации геологической отрасли. Каково ваше отношение к прошедшей реорганизации.

— Время показало, что это была огромная ошибка. Сейчас говорят, что если бы не было развала, не отдали бы в частные руки нефть. И страна бы богаче жила. Но опять же только «бы». Это ещё зависит от того, кто стоит у руля. Думаю, что все равно растратили эти деньги. Так что общее-отрицательное.

Если посмотреть на состояние отрасли сегодня, то кажется, она вновь возрождается. Нефтегазовый институт проводит дополнительные наборы на геологические специальности. Ждет ли нашу нефтегазовую геологию расцвет как в конце 80х годов 20 века?

— Уже нет. Два раза вступить в одну реку нельзя. Не знаю как там в университете. А наборы увеличиваться, конечно, могут, но пойдут ли молодые люди туда? И потом, я знаю очень многих ребят молодых, которые выучились, но что-то не рванули на крайний север, в тундру и тайгу. Осели в Тюмени. Прозябают на какие-то тысячи.

Это может быть связано ещё и с тем, что говорят, что нефть и газ скоро закончатся и через 25 лет…

— Ну, закончатся нескоро. Кстати, возрождения геологии сейчас не наблюдается. Наоборот спад очередной идет. А сколько лет это опять будет длиться, не скажу. Такой вот у нас постоянный период стал после перестройки. В частности, если смотреть по Правдинской экспедиции, то это уже третий глубокий кризис. Не считая таких мелконьких. По-моему, нынче самый глубокий. К примеру, по Правдинскому месторождению работы совершенно нет.

А вот как раньше происходило освоение земли и как сейчас открывают? До сих пор необходимы новые скважины и месторождения?

— Конечно, необходимы. Потому что запасы должны пополняться. А они у нас истощаются. Поэтому и надо искать новые месторождения. Допустим, где-то на севере в Северном — Ледовитом океане на шельфе. И у нас, например, на юге области, могут быть месторождения. Для этого надо много-много работать, бурить. Поисково-разведочные работы с каждым годом становятся дороже.

Это за счет новых технологий?

-Да, за счет того, что приходится уходить глубже в недра Земли. За счет подорожания сейсмических работ.

А как сооружаются скважины, и как происходит бурение?

— Скважина закладывается в конкретной точке. Привозят туда буровой станок. Такой мини завод с высокой металлической вышкой. Бурение ведется тяжелыми металлическими трубами. И чем глубже скважина, тем буровая колонна тяжелее. Значит, колонну труб нужно держать на чем-то прочном. А держат на тросах через систему блоков. Но бурить то ещё нужно по-особенному. Ведь не просто так сверлишь дырку. Нужна специальная смазка для того, чтобы вынести то, что выбурило. Ведь когда копают, лопатой выкидывают не нужную землю. А здесь долото вгрызается в землю, и разрушенные породы выносит на поверхность глинистым раствором. Он делается с помощью специальных механизмов-глиномешалок. Где мощный насос нагнетает этот раствор в скважину, создавая циркуляцию. Выносят выбуренную породу и укрепляют стенки скважин. После того как пробурили скважину, стенки её нужно обсадить металлической колонной, чтобы она не разрушилась. В зависимости от конструкции скважины и её глубины эксплуатационные колонны спускают секциями разного диаметра.

Насколько глубоко может быть пробурена скважина?

— В нашей стране была пробурена самая глубокая скважина. Её забой около 12 километров. Скважина находится на Кольском полуострове. На севере области есть скважины глубиной 8 километров. Эти глубокие скважины являются исследовательскими, а в среднем бурятся от 2 с половиной километров до 3–3800. Ну, 4 уже редко.

Уверена, вы видели нефть. Что для вас запах нефти?

— О, это мой любимый запах. Даже дома есть нефть, на работе есть. Сразу вспоминаю, работу, буровую. Я же в испытании немного работал. Именно в испытании получаешь нефть, а при бурении нефть получают в открытом стволе с помощью пластоиспытателя.

Ещё попутный газ есть.

— Да. Газ всегда есть. Где нефть, там и газ. Только количество его разное. Допустим, если газовая скважина на севере дает миллионы кубов, то на юге гораздо меньше. Горит в основном. Хватит только на зажигалку.

Все-таки, почему вы решили стать геологом?

— Геологи — работяги. А вообще хотел стать геологом, потому что начиналось развитие космонавтики, собирались люди на луну, американцы полетели. Подумал, а вдруг и меня возьмут потом на луну?! Там камешки поколотить, может даже побурить, участие принять в новых открытиях.

А вы знаете карту недр? Так чтобы закрыть глаза и нарисовать.

— По своим, где я был, то конечно! Даже вот где сейчас работаю, лучше меня, наверное, никто не знает, где эти скважины стоят. Я всю местность и пешком и на машинах и на лыжах изъездил. Так что никогда не заблужусь!

Вы же постоянно работали на севере. Ваша семья с вами жила или в городе оставалась?

— Геологи жили в поселке Правдинский. Из этого поселка мы улетали. Вот допустим у буровиков вахта или неделю или девять дней и потом возвращаются на выходные дня на 3–5 и снова работать. А у геолога по-разному. Я помню как-то месяц на скважине «сидел». А бывает, и на день-два улетишь на одну скважину, потом перебрасывают на другую. Вот такой график.

Геолог-это мужская профессия. Как вы думаете, стоит ли девушкам связывать свою жизнь с геологией?

— Каждый должен сам решить, кем быть в жизни. А вообще в бурении, действительно, девушек мало, но они нужны.

Вы бы хотели, чтобы ваши дети, внуки стали геологами?

— Я не стремлюсь, чтобы какая-то династия была или ещё что-то. Кем хотят, теми пусть будут.

Говорят, что геологи романтики. А вы романтик?

— Я больше приземленный человек. К земле тянусь. Почему и дачу приобрел.

Ещё знаю, что у вас есть интересное увлечение историей 20 века. Это времена Ленина, Сталина, Хрущева. Может быть у вас были мысли о том, чтобы заняться всерьез историей?

— Да, очень люблю военные книги. Вот у человека есть же какие-то хобби. Но это даже не хобби. А просто интересно знать историю страны. Никогда не думал заняться этим всерьез. Этим надо заниматься, а у меня другой склад ума, другие таланты, цели.

Алина Довгуля

#Новости#Тюмень#Ученые#Интервью#Таня#Общество
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