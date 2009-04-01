Виктор Кириллов: Запах нефти самый любимый!

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А для высококвалифицированного специалиста в области геологии нефти и газа, главного геолога СибИНТЭК Виктора Кириллова это слово связано с работой и частью жизни.
Виктор Прокопьевич, вы более двадцати лет проработали на севере Тюменской области, большую часть из которых отдали Правдинской нефтегазоразведочной экспедиции (НГЭ). А помните ли вы те первые дни, когда приехали туда?
— Первые дни как раз я и помню. Мороз был страшный, даже ручки у пластмассовой сумки одеревенели. Через пару дней после того как устроился на работу, поехал на буровую. Даже помню её
Я знаю, что вы участвовали в открытии нефтяных месторождений.
— Да, несколько раз. К примеру, была третья Крючковская. Теперь это Петеленское месторождение. Было ещё Приобское, Приразломное месторождение. Я возможно на первой пробуренной скважине не был, а на десятке разведочных присутствовал.
У вас есть самое любимое месторождение?
— Мне нравилось работать на Каринской площади, правда, она не стала месторождением. Там нефть не нашли. А чем она мне нравилась, я мог оттуда ездить в Тюмень. Шел километров 10 лесом, выходил на железную дорогу и по ней шел ещё 6 километров до первой станции, садился на поезд и ехал до города. Бывало так, что делать нечего, погода плохая, нелетная. Буровые стояли. И я раз на пару тройку дней думаю, съезжу, а потом обратно и пешком до буровой. Как удобно.
Вернемся к тому, что нефть не всегда есть там, где её ищут. И для правильного определения её местоположения бурится несколько скважин, не так ли?
— Ну, вот если смотреть по запасам есть некая газоносная область. Да? (киваю) Вот как наша Западная Сибирь. Тюменская область в частности. И Омская и Томская, везде нефть есть. Но не на каждом участке она может быть. Классически нефть залегает в антиклиналях — это такой резервуар. Но так как она легкая, то поднимается вверх и соответственно снизу её подпирает пластовая вода. Поэтому первая скважина закладывается в центре антиклинали. При получении нефти бурится ещё несколько скважин, чтобы определить контур нефтеносности.
Начавшаяся в 1985 году перестройка внесла большие коррективы в жизнь страны и положила начало ликвидации геологической отрасли. Каково ваше отношение к прошедшей реорганизации.
— Время показало, что это была огромная ошибка. Сейчас говорят, что если бы не было развала, не отдали бы в частные руки нефть. И страна бы богаче жила. Но опять же только «бы». Это ещё зависит от того, кто стоит у руля. Думаю, что все равно растратили эти деньги. Так что
Если посмотреть на состояние отрасли сегодня, то кажется, она вновь возрождается. Нефтегазовый институт проводит дополнительные наборы на геологические специальности. Ждет ли нашу нефтегазовую геологию расцвет как в конце 80х годов 20 века?
— Уже нет. Два раза вступить в одну реку нельзя. Не знаю как там в университете. А наборы увеличиваться, конечно, могут, но пойдут ли молодые люди туда? И потом, я знаю очень многих ребят молодых, которые выучились, но
Это может быть связано ещё и с тем, что говорят, что нефть и газ скоро закончатся и через 25 лет…
— Ну, закончатся нескоро. Кстати, возрождения геологии сейчас не наблюдается. Наоборот спад очередной идет. А сколько лет это опять будет длиться, не скажу. Такой вот у нас постоянный период стал после перестройки. В частности, если смотреть по Правдинской экспедиции, то это уже третий глубокий кризис. Не считая таких мелконьких.
А вот как раньше происходило освоение земли и как сейчас открывают? До сих пор необходимы новые скважины и месторождения?
— Конечно, необходимы. Потому что запасы должны пополняться. А они у нас истощаются. Поэтому и надо искать новые месторождения. Допустим,
Это за счет новых технологий?
-Да, за счет того, что приходится уходить глубже в недра Земли. За счет подорожания сейсмических работ.
А как сооружаются скважины, и как происходит бурение?
— Скважина закладывается в конкретной точке. Привозят туда буровой станок. Такой мини завод с высокой металлической вышкой. Бурение ведется тяжелыми металлическими трубами. И чем глубже скважина, тем буровая колонна тяжелее. Значит, колонну труб нужно держать на
Насколько глубоко может быть пробурена скважина?
— В нашей стране была пробурена самая глубокая скважина. Её забой около 12 километров. Скважина находится на Кольском полуострове. На севере области есть скважины глубиной 8 километров. Эти глубокие скважины являются исследовательскими, а в среднем бурятся от 2 с половиной километров до 3–3800. Ну, 4 уже редко.
Уверена, вы видели нефть. Что для вас запах нефти?
— О, это мой любимый запах. Даже дома есть нефть, на работе есть. Сразу вспоминаю, работу, буровую. Я же в испытании немного работал. Именно в испытании получаешь нефть, а при бурении нефть получают в открытом стволе с помощью пластоиспытателя.
Ещё попутный газ есть.
— Да. Газ всегда есть. Где нефть, там и газ. Только количество его разное. Допустим, если газовая скважина на севере дает миллионы кубов, то на юге гораздо меньше. Горит в основном. Хватит только на зажигалку.
— Геологи — работяги. А вообще хотел стать геологом, потому что начиналось развитие космонавтики, собирались люди на луну, американцы полетели. Подумал, а вдруг и меня возьмут потом на луну?! Там камешки поколотить, может даже побурить, участие принять в новых открытиях.
А вы знаете карту недр? Так чтобы закрыть глаза и нарисовать.
— По своим, где я был, то конечно! Даже вот где сейчас работаю, лучше меня, наверное, никто не знает, где эти скважины стоят. Я всю местность и пешком и на машинах и на лыжах изъездил. Так что никогда не заблужусь!
Вы же постоянно работали на севере. Ваша семья с вами жила или в городе оставалась?
— Геологи жили в поселке Правдинский. Из этого поселка мы улетали. Вот допустим у буровиков вахта или неделю или девять дней и потом возвращаются на выходные дня на 3–5 и снова работать. А у геолога
— Каждый должен сам решить, кем быть в жизни. А вообще в бурении, действительно, девушек мало, но они нужны.
Вы бы хотели, чтобы ваши дети, внуки стали геологами?
— Я не стремлюсь, чтобы
Говорят, что геологи романтики. А вы романтик?
— Я больше приземленный человек. К земле тянусь. Почему и дачу приобрел.
Ещё знаю, что у вас есть интересное увлечение историей 20 века. Это времена Ленина, Сталина, Хрущева. Может быть у вас были мысли о том, чтобы заняться всерьез историей?
— Да, очень люблю военные книги. Вот у человека есть же
Алина Довгуля