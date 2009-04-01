В Тюмени появится бюст Ксении Сухиновой

В прошлом году имя Ксении упоминалось так же часто и уважительно, как имена первых лиц региона, а в 2007 году, когда тюменка завоевала корону «Мисс Россия-2007», «Клуб-7» присудил тюменской красавице победу в номинации «Сенсация года». Однако всего этого недостаточно, считают поклонники красавицы: «Ксения, как никто другой, достойна быть увековеченной в стенах родного университета, поскольку именно она прославила наш край».