В Тюмени появится бюст Ксении Сухиновой

В прошлом году имя Ксении упоминалось так же часто и уважительно, как имена первых лиц региона, а в 2007 году, когда тюменка завоевала корону «Мисс Россия-2007», «Клуб-7» присудил тюменской красавице победу в номинации «Сенсация года». Однако всего этого недостаточно, считают поклонники красавицы: «Ксения, как никто другой, достойна быть увековеченной в стенах родного университета, поскольку именно она прославила наш край».
Пока еще неизвестно, из какого материала будет выполнен памятник, но большая часть инициаторов склоняется к мрамору. Мнения насчет скульптора разделились. Часть поклонников выступает за местного мастера, часть – за Зураба Церетели.
Новость подготовлена в рамках конкурса "НеРеальные новости" к 1 апреля