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В Тюмени появится бюст Ксении Сухиновой

1 апреля 2009, 12:15
Победа тюменки на конкурсе «Мисс Мира-2008» не оставляет в покое горожан. Инициативной группой Тюменского нефтегазового университета было выдвинуто предложение установить в одном из корпусов бюст красивой горожанке.
Сюжет
Тюмень

В прошлом году имя Ксении упоминалось так же часто и уважительно, как имена первых лиц региона, а в 2007 году, когда тюменка завоевала корону «Мисс Россия-2007», «Клуб-7» присудил тюменской красавице победу в номинации «Сенсация года». Однако всего этого недостаточно, считают поклонники красавицы: «Ксения, как никто другой, достойна быть увековеченной в стенах родного университета, поскольку именно она прославила наш край».

Пока еще неизвестно, из какого материала будет выполнен памятник, но большая часть инициаторов склоняется к мрамору. Мнения насчет скульптора разделились. Часть поклонников выступает за местного мастера, часть – за Зураба Церетели.

Новость подготовлена в рамках конкурса "НеРеальные новости" к 1 апреля

#Новости#Скульптура#Тюмень#Красота#Таня#Общество
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