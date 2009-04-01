В Тюмени педагоги дополнительного образования поборются за звание лучшего

Он выявит талантливых педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, социальных педагогов, будет способствовать повышению их профессионального мастерства и престижа профессии.
Торжественная церемония открытия конкурса состоится 3 апреля в 13.00. в КДТ им. А.М. Кижеватова (ул. Мельничная, 1). К этому мероприятию участники подготовят самопрезентацию «Я и мое призвание». На 10 апреля запланирована защита образовательных программ, а 15 и 16 апреля конкурсанты проведут открытые уроки «Введение в образовательную программу». Финалисты будут определены по результатам оценки 3-х конкурсных этапов.
По итогам конкурса проводится «круглый стол» с участием конкурсантов, членов экспертного совета и оргкомитета и всех желающих. Лучшие конкурсные программы будут включены в сборник программ «Школа программиста». Торжественное закрытие конкурса организаторы планируют провести 24 апреля. Все участник будут награждены памятными подарками, а Лауреат и Дипломанты ценными или денежными призами.
Организаторы мероприятия – Управление по спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени и муниципальное учреждение «Тюменский молодежный социально-деловой центр».